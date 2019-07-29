研发翻译软件 帮助彝乡脱贫

四川凉山彝族的火把节刚刚过去，算上今年，西南石油大学2016级测绘专业学生勒苦伍牛惹已经连续3年没有回去过节了，因为他在完善一款专门针对彝族同胞的手机软件。

勒苦伍牛惹把这款APP取名为“涯悠”，是彝语中土豆的意思。“土豆是彝族的主要食物，所以我把‘涯悠’做成我们彝族精神生活的必需品。”勒苦伍牛惹告诉记者，“妈妈平时想要给我打电话，只能去村委会找人帮忙。智能手机对她而言，就像一块砖头，因为她不识汉字，不懂汉语。”“与外界沟通不畅成了彝族同胞走出大凉山的拦路虎，也是脱贫致富路上的绊脚石。”勒苦伍牛惹说。

进入西南石油大学读大学，勒苦伍牛惹决定自己设计一款具有彝汉互译功能的手机APP。2017年初，一个由彝、汉族大学生组成的创业团队正式成立。经过近两年运营，团队吸引了武汉大学、中央民族大学、四川大学、电子科技大学等高校的大学生加入。这个团队最大特色就是民族优势，主创成员80%是彝族大学生，对自己的民族有切身体会。

经过一年努力，“涯悠”1.0版正式推出。然而，就在大家欢呼雀跃的时候，由于功能单一、语言库数据较少等原因，这款APP并没有得到市场好评，这给了团队当头一棒。

团队抓紧对彝语语音助手进行技术升级，实现彝汉互译功能。勒苦伍牛惹说，这个功能可以为彝族同胞解决因语言不通而带来的不便：当他们乘车的时候不用担心看不懂汉字而上错车，当扶贫干部进村的时候不用担心听不懂彝语而挠头皱眉。

改变带来了很好的效果。“涯悠”2.0测试版上线一个月，注册用户量达到2万，现在已有7万名活跃用户。团队还与600多位彝族歌手、音乐人和传统艺术家签约，建起了全网最集中齐全的彝族音乐曲库。

如今，勒苦伍牛惹正带领团队利用暑假时间为即将到来的四川省“互联网+”学生创新创业大赛做准备。“希望通过我们的努力，把‘涯悠’打造成我们彝人的火塘，让彝族文化走向世界的同时，也为我们彝族同胞在脱贫致富的道路上助力。”（鲁磊）

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