“一盒巧克力”点燃“00后”课堂

“什么？上课不拿文件包拿双肩包？”是的，你没有听错，中国石油大学（华东）理学院吕云涛上课总背着一个大大的双肩包，里面放着不同的课堂道具：意大利面、棉花糖、七巧板、积木甚至还有现金，学生称其为不断带来惊喜或惊吓的“一盒巧克力”。这些看似与课堂毫无关系的物件，却是吕云涛上这门公选课的必备教具。

“一盒巧克力”是吕云涛规划与设计的一系列领导力训练项目的道具：糖和面条，用于筑塔实验让学生学习体验领导者的创新思维；七巧板，用于通过管理游戏学习体验目标管理与部门协同；五颜六色的儿童积木，用于通过哑人筑塔游戏学习体验非语言沟通；元宝形状的巧克力，用于通过沙漠掘金项目学习体验领导决策与风险规避等。每个奇怪的教具对应着一个好玩但有较大挑战度的游戏，每个游戏对应着一个主题的领导学教学内容。

“‘00后’需要更有挑战度和体验感的学习。”吕云涛认为“00后”实际并不像大家所误解的那样“佛系”，在外界的激发下，他们也会不断制造惊喜。

微创业是吕云涛课程中让学生印象深刻的项目之一，课程设计要求学生用两周时间用老师发的200至700元不等的创业基金进行微创业。储运与建筑工程学院2018级学生辛雪龙在刚接到任务时不知所措，“大家都是第一次去做推销，遭到很多拒绝，心里很不是滋味。”但是小组成员互相鼓励，谋划推销策略，十个人团结起来，盈利700元。

“抛却传统上课模式，教学围绕挑战性任务展开，我们可以在亲身参与项目的同时不断权衡作出决策的风险，从而提高整个团队的完成力。”在管理七巧板项目中担任组长的理学院2018级学生杨文杰说上课真是惊心动魄，“完成任务像打通关小游戏，有任务、有引导，需要我们动脑子。”

吕云涛的课堂并非经常在教室，也并非确定的教学时长，他把这个课程延伸到课堂外：研读讲义、观看慕课视频、撰写读书笔记、发现石大地标、跳一支广场舞等课后作业让学生在网上“叫苦不迭”同时线下又“乐此不疲”。

“随着网络教学资源的增多，越来越多名师大家讲授的课程实现了共享，‘00后’大学生获取知识有了更多渠道，对于讲台他们有了更多选择权。”吕云涛坦言，“大学实体课堂必须找到自己独特的优势才有存在的价值。”经过多年探索，他认为实体课堂最大的特点在于师生之间和学生之间的现场互动性与真实的体验感，“相比知识传授，实体课堂在能力训练与素质培养方面更有优势”。

吕云涛认为，未来，教师应该更多扮演教学内容的研发者、教学形式的设计者和教学过程的组织者等角色，要把舞台让给学生，让学生成为学习的真正主体。

“00后”大学生大部分是“421”家庭长大的，他们可能不缺乏来自长辈的爱，但更渴望获得同龄人的认可。针对学生这个特点，吕云涛坚持分组教学，第一次上课，他就通过无领导小组讨论赛的形式将160名学生刻意打乱，不同年级、不同专业的学生随机形成若干学习小组。

“在得出我们小组的最终答案的同时，这也是一个自我提高和丰富的过程。”提起无领导小组讨论，第一次参加这个活动的计算机与通信工程学院2018级学生王岳雯表示，“在讨论中，它让我学会去倾听他人的想法，借鉴他人观点里的长处。”

“卓越领导者成长营”是今年吕云涛公选课教学班级QQ群的名称。而吕云涛用这样一个“成长营”点燃了“00后”的课堂。执教13年来，吕云涛所教授的学生从“80后”变成了“90后”又变成了现在的“00后”，但吕云涛的教学内容和理念一直在与时俱进，“教育就是用一个生命去影响另一个生命，教师只有用一片真情才能打动学生的灵魂。”（刘积舜 卢丽雯）

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