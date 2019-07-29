营造幼师专业成长良好生态

幼儿教师是专业人士吗？幼儿教师的专业性有哪些表现？如何提升幼儿教师的专业性？这些问题近些年来越来越成为幼教领域讨论的焦点。为此，记者采访了相关专家来对这些问题展开讨论。

幼师必须具备相应的专业素养

脑科学研究表明，0—6岁是大脑发展最快的时期，因此，“从事这一时期教育的幼儿园教师必须是专业的。”中国台湾清华大学教授孙良诚说。

日本广岛大学教育学研究科教授七木田敦则从幼儿教师成长的不同阶段出发，提出了幼儿教师的专业成长路径。他认为，幼儿教师专业成长可以分为师范生阶段、入职前两年、入职3—4年，以及入职5年以上几个阶段，不同阶段，幼儿教师所应具备的素养各有侧重。在师范生阶段，需要培养自身的社会性，对儿童具备基本的理解，对未来的职业有一定的使命感。入职前两年，幼儿教师需要培养自身工作的执行力，能够掌握观察记录、环境创设等基本的保育实践技能，并能站在儿童的角度考虑问题。入职3—4年时，幼儿教师需要能深刻理解并掌握自身的工作。等到入职5年以上，幼儿教师则需具备一定的职场领导力，并提供一定的家园共育指导。

“幼儿教师应表现出遵守伦理规范，以敬业精神和态度，与社区不同的对象进行专业合作，负起对幼儿教育与照顾的责任，并实现持续的专业成长，提升专业能力与表现。”孙良诚认为，幼儿教师教学的专业标准包括专业知识、专业实践、专业参与三个方面。

适宜的教育支持离不开专业的教育实践

幼儿教师的任务，就是运用恰当的方法，为幼儿发展提供适宜的支持。“适宜的教育其实质是专业。”浙江省宁波市闻裕顺幼儿园园长李江美认为，只有站在儿童的视角，并基于教育的连续性提供的支持，才是适宜的。而适宜的支持需要通过专业的教育实践来实现。

首先，专业的教育实践离不开课程建设与实施。南京市实验幼儿园园长章丽认为，教师的专业成长与园本课程建设和实施是相辅相成、相得益彰的过程。因此，提高教师的综合素养，尤其是园本课程开发所需要的课程意识和课程实施能力是当务之急。她从南京市实验幼儿园开展综合课程的角度，提出教师在园本课程实践中必须具有坚定的综合课程信念、具备专业的综合课程基本知识和具有整体实施综合课程的行为能力。

青岛市实验幼儿园原园长宁征从对实践中儿童的真问题予以关注和支持的角度，提出应在开放教育中推进幼儿的深度学习。

其次，专业的教育实践离不开科学的评价。“课程评价作为幼儿园教育活动的基本反馈机制，是幼儿教育工作的重要组成部分，是深化幼儿园课程改革、提高幼儿园教育质量的重要环节。”浙江师范大学杭州幼儿师范学院附属幼儿园园长朱瑶认为，“评价是火车头而非火车厢。”因此，她带领教师在实践中开发出了一整套包括多主体、多方法、多形式、多策略的幼儿评价方法。

再其次，环境创设也是幼儿教师一项必备的专业实践技能。北京市丰台第一幼儿园园长朱继文提出，新时代的教师要站在生态文明与环保教育的视角，创设低成本、高质量的教育环境。为此，教师必须成为研究型教师，充分关注环境材料与幼儿发展的联结，通过环境的创设，充分呈现幼儿的学习发展过程。

建立幼师专业发展的社会支持系统

随着社会环境的变迁，以及世界各国对学前教育的重视程度不断加深，要实现幼儿教师持续的专业发展，就必须建立起适应时代的幼师专业发展社会支持系统。

七木田敦介绍道，日本主要通过园内进修与园外进修两种途径给幼儿教师的专业成长提供有效的支持。其中园内进修包括教师集中研讨具体的保教行为案例，以及邀请专家来幼儿园对具体的保育内容及教师的专业技能进行指导。园外进修包括参与特殊儿童教育的专业研修、参加大学教师的讲座等。

韩国国立幼儿保育与教育研究所研究员文茂琼从韩国幼儿教育发展的基本情况出发，提出韩国修订新的国家课程后，为了更好地实现对幼儿教师实施课程的监测，相关部门从为幼儿教师开展关于修订版课程的专业培训、增加财政投入等方面提升幼儿教师实施课程的质量，促进幼儿教师的持续专业发展。

孙良诚基于中国台湾的经验，提出中国台湾主要通过开展幼师的研习活动、组织专门的辅导人员对幼儿教师开展辅导、建立教师专业成长学习社群，以及建立教师教学成长档案等渠道，为幼师专业成长提供社会支持。

此外，为提升幼儿教师的课程实施能力，章丽提出应当根据教师的实践经验、专业需求与发展层次，构建相应的园本教研范式。朱瑶建议，可以通过小组合作以及教师的自评与他评等方式，提升教师的课程评价能力。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)