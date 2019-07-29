45岁以下专科即可全家落户湖北武汉

为大力引进集聚爱国奉献的各方面优秀人才，以人才第一资源推动武汉高质量发展，7月11日湖北省武汉市委市政府推出了“10项重点举措”，其中对大学生落户政策再次进行调整，即“高等学校专科及以上毕业生（经教育部认证），年龄不满45周岁的（博士研究生、硕士研究生不受年龄限制），可凭毕业证申请登记为武汉市常住户口，其配偶及未成年子女均可随迁落户”。

武汉市公安局治安管理局的相关负责人向记者解读了武汉市最新大学生等人才落户及直系亲属随迁政策:

一是 “全员”放开落户。将落户学历范围放宽至高等学校专科及以上学历或学位（经教育部认证）。同时，年龄均放宽至不满45周岁，博、硕研究生不受年龄限制。与之前相比，落户范围覆盖至所有大学生。

二是“全家”解决落户。大学生落户人员，其配偶和未成年子女可随迁落户。与之前相比，取消“自有房屋”和“婚龄”等条件限制。让大学生举家落户，切实解决大学生安居之忧。

三是“全时”办理落户。大学生通过“湖北政务服务网”，可24小时网上申请落户。

武汉市公安局针对本次政策调整加强了对窗口民警、户籍民警和辅警的业务培训，准确把握大学毕业生落户条件。全面实现大学生落户“窗口一次办、网上全程办、校园现场办、企业上门办”。并通过设置“大学生服务专窗”，配置首席服务专员，开通“绿色通道”，采取“预约服务、延时服务、留办服务、上门服务”等多种形式，为大学生提供个性化、优质化、贴心化服务。

同时窗口民警将在工作中严格落实首接责任制和办理户口终身负责制，严把审核关口，对申请人户籍身份虚假或提供虚假材料的不予受理并依法处罚，同时纳入“黑名单”5年内不再受理落户申请。下步全市各级公安机关将常态组织大学生落户政策“进社区、进校园、进企业”集中宣传活动，面对面宣传政策、提供咨询、释疑解答。

同时武汉市公安局治安管理局还宣布将于2019年8月1日起，按照《大学毕业生等人才落户办理工作规定》，办理国家、省、市评定的高层次人才，中级、高级专业技术人才，高技能人才落户。

热点问题

（一）此次学历放宽到大专，请问具体包括哪些大专？成教的大专可以吗？

此次大学毕业生学历放宽到大专，是包括经教育部认证的，所有专科及以上学历（含国外高校的同等学历）。

（二）配偶和子女随迁有婚龄、房产的限制吗？

此次调整后，大学毕业生办理落户时，随迁配偶及未成年子女，不受婚龄及有无房产的限制。调整前，按大学毕业生落户的，也可以依照此政策办理配偶及未成年子女投靠。

（三）申请人及随迁配偶和未成年子女，在本市无房产，是在哪里落户？

大学毕业生落户办理随迁配偶和子女，在本市又无房产的，可在现居住地的社区公共户地址上单独立户，打印单独的户口簿。（谢冰林）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)