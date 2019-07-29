建筑专业女生视觉笔记手绘5年大学生活

“我能想到的最好毕业礼物，就是把在建大的时光写成连载。”近日，西安建筑科技大学建筑学专业2019届毕业生张懿文在豆瓣上发表的长文《我与建筑的故事》“火”了。

“文采蛮好，故事完整”“很羡慕这种热情与执行力”“大一建筑新生受益匪浅”……在豆瓣回应区，网友纷纷留言。

“目前，转载量已有8000多次，阅读量和收藏量都超过了预期。”张懿文笑着说。文章发表后，她会不时收到建筑圈朋友的鼓励，很多人都说从她的文字中获得了启迪，开始重新思考目前学习的过程和建筑的意义。

张懿文的任课教师——文章中提到的“拥有有趣灵魂”的“白玉兰”老师，也在朋友圈里为她“比心”：“是你们让我们变得更好，如果你们也觉得自己变得更好了，就是我们最大的荣幸。”

2018年12月，还有半年就要大学毕业的张懿文准备“将自己从喜欢建筑以来，每次建筑观的变化，以及变化的契机加以回顾”，并把这些思考作为支撑自己在未来建筑道路上继续前行的动力，也当作送给自己的毕业礼物。

利用空余时间，她开始回顾自己上大学以来的点点滴滴。“没想到一写就停不下来了，光一年级的内容就写了两万多字，花了两个月时间。”

张懿文告诉记者，能写出这么长的故事，得益于自己“时时拿着速写本准备记录”的习惯。大学期间，她一共记录了9本成长日记。她的日记里，有因为学习建筑而去过的地方、有画过的建筑草图、有做过的课程设计、读过一本书之后的思考，甚至是收藏的博物馆门票、乘坐过的机票，以及听过一场报告后对建筑以及建筑学的认知和反思……

当然，最多的还是那些深深影响过她的老师。

比如，“审美最独特、活得最潇洒、最自在具足”的美术老师任桑。第一节课，任老师告诉学生：“绘画功底的好坏并不重要，用心画画、养心，才能真正打动人”。还有“不苟言笑，说话直接”的吴老师，告诉她“在哪里并不重要，重要的是发挥自己人生的价值”；空空老师会小心翼翼保护她内心的想法，从不否定她的方案……

张懿文将这些都记在日记本里。在她看来，老师和前辈们不经意间道出的人生感悟与经验、分享的案例都是多年积累的结果，这些都让她感到厚度与温度，帮助自己迅速成长。

从大一时的“懵懂” 、大二时对建筑的渐感“入门”，到大三的“理性”、大四的“成熟”，再到大五时的“尝试突破自己”——5年的大学生活，让张懿文真切感受到自己学习建筑的“初心”——用建筑表达最真实的情感，即“最纯粹的‘心意呈现’”。

同时，她也收获了专业带给她的更多感悟。比如，在所进行的“从树枝——辣椒——灯具观察中，提取抽象空间结构”的训练过程中，从“形”到“空间”这一视角的转变，让她对整个世界有了“颠覆性的认知”。

“学习建筑，真的是训练思维和提高修养的很好方式。”张懿文写道，“很感激建筑专业学习在几年里，带给我的那些曾经没有的东西。”

2014年，因为对梁思成、林徽因等建筑大师的崇拜，怀揣着想要成为一名建筑师梦想的张懿文走进了西安建大。幸运的是，她被分到了教改班。

2012年，建筑学院原院长刘克成教授在建筑学专业展开“自在具足，心意呈现”的教学改革。刘克成说，建筑教育首先应当相信自在具足。“相信自在具足”的“启智”教育要让学生回归本心，坚信最好的设计不是模仿，不是要做得和别人一样，而是“心意呈现”。

在大一时的张懿文看来，刘克成教授倡导的教学改革“有太多太多的无法理解”。比如，当同一时期其他同学在做平面、立体与色彩构成的训练时，教改班的同学们则专注于“基于对自然物的观察发现，从中提取出抽象空间结构”。

现在的张懿文，渐渐意识到这种教学体系对自己和同学们的影响——在真正接触、认识这个纷繁世界之前，先唤醒自己的五感，关乎视觉、听觉、味觉、嗅觉与触觉的感知与记忆，再用理性与逻辑的方式加深对这个世界的理解。“而不是由老师告诉你，什么样的建筑是最好的建筑，怎样的建筑师是最棒的建筑师，这就是所谓‘做最好的自己，不是做别人’。”

而今，经过了养眼与感性建筑观培养、方法学习和理性思考、逻辑方式和思维重构等一系列训练后，张懿文觉得自己有底气去完成更专门化和更交叉的设计和研究，也让她更确定了什么是好的建筑和好的建筑师，就像她在文中写到的那样——“好建筑有两种：一种是令人感动的建筑，另一种是传承了文化的建筑。而好的建筑师则是‘我之为我，自有我在’。”

即将赴同济大学攻读硕士学位的张懿文，将用两个月左右时间继续讲述她与建筑的故事。谈及对自己的期望，她说“要像‘白玉兰’老师说的那样——永远年轻，永远热泪盈眶！”（马长蕊 王俊 孙海华）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)