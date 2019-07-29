原标题：“加减乘除”消解大班额烦恼（人民时评）

消除大班额，有利于保障学生安全、促进学生身心健康，是提高教育质量的必然要求。应打出组合拳，科学统筹城乡义务教育一体化发展，系统性破解大班额问题

在城镇化进程中，农村人口向城镇流动，城镇学校生源持续增加。同时，乡村教育基础相对薄弱，许多农村家庭想方设法把孩子送进城里的学校。让孩子享受更好的教育，是家长们的美好愿望。在这一背景下，日前教育部等三部委印发意见，提出争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内。

消除大班额，有利于保障学生安全、促进学生身心健康，是提高教育质量的必然要求。近年来，党中央、国务院高度重视解决义务教育大班额问题，推动地方立足实际明确工作目标任务，以实际行动消除大班额。目前，化解义务教育阶段大班额工作取得显著成效。2018年，全国义务教育阶段的大班额占总班数比例为7.06%、超大班额占0.5%，相比2017年，大班额减少了28.0%、超大班额减少了78.1%，为近10年来最大降幅，如期实现了“2018年底基本消除超大班额（控制在2%以内）”的工作目标，并为2020年底基本消除大班额创造了有利条件。但也应看到，中西部多个省份相关工作任务依然较重。面向未来，应打出“加减乘除”组合拳，科学统筹城乡义务教育一体化发展，系统性破解大班额问题。

做好“加法”，扩大教育资源供给。对于整体教育资源不足的地区，可加快实施新建和改扩建学校校舍项目，加强教师配备。在这方面，不少地方进行了有益探索。比如，采取引进、招考、“特岗计划”专项招聘、政府购买服务等方式及时配齐补足教师，为消除超大班额提供了师资支撑。

做好“减法”，严格控制入学班额。现实中，“就近入学”、专项督查等政策，就是为了“掐住”班额膨胀的口子，引导生源合理流动。根据教育部相关文件要求，我国建立起消除大班额预警机制，督促中小学校起始年级严格按照国家规定标准班额招生，坚决防止产生新的大班额。以此为基础，健全消除大班额监测制度，完善督查、通报、约谈制度，防止大班额反弹，确保如期平稳实现消除大班额工作目标。

做好“乘法”，以强带弱协同发展。巩固和提高义务教育均衡发展水平，优质学校能够发挥辐射带动作用，起到“乘数效应”。强校带弱校、名校带普校，有助于让好学校带动若干所学校快速发展。此外，还可加强教师轮岗交流，引导更多城区教师到乡村支教，让好老师“流动”起来。

做好“除法”，缩小城乡教育差距。应坚持城乡并重、软硬件并重，提升薄弱学校和乡村学校教育质量，努力缩小城乡教育差距，稳定乡村生源，合理分流学生。其中，需要加强投入、补齐短板，科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，努力实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖。

义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，由中央统一部署，省级人民政府统筹安排，县级人民政府具体实施。各地应采取“倒排任务”的方式，将省级人民政府审定的消除大班额专项规划2019—2020年工作任务进一步细化，制定详细的路线图和时间表，为到2020年教育现代化取得重要进展奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 05 版）

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