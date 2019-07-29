原标题：在线教育火热凸显教师资质问题 野蛮生长应有规范

暑假已至，校外培训迎来“旺季”。在移动互联网快速发展的当下，不少家长给孩子选择了时间场地相对灵活，更能满足个性化需求的线上培训机构。这些培训机构的授课内容、收费标准是否合理合规？学科类培训人员是否具备合法资质和基本教学能力？这些问题一直备受家长和社会各界的关注。

近日，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》(下称《意见》)，在培训内容、培训时长、培训人员、信息安全等方面做出明确规定。文件的出台有望给野蛮生长的校外线上培训“降温”，使其回归正常轨道。

校外培训有资质问题

近年来，在线教育持续火热。据中国互联网信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，中国在线教育用户规模达2.01亿，手机在线教育用户规模达1.94亿，年增长率分别为29.7%和63.3%。

中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的调查报告显示，有76.7%的家长愿意选择在线教育。其中参与意愿最强的分别是小学、初中或一二线城市的家长。家长年平均投入在线教育的金额为6432.2元。

在巨大的市场需求推动下，各类校外线上培训机构如雨后春笋般涌现。与此同时，在线教育行业泥沙俱下，令人忧心。记者随机挑选了几家线上培训机构，其官网上一般能看到较详细的课程介绍，在教师介绍一栏中，多用“有亲和力”“教学严谨”“对孩子充满爱心”等词汇描述，最关键的信息——教师资格证号却看不到。

综合来看，当前校外线上培训存在不少问题。首先是一直饱受诟病的资质问题。有业内人士指出，很多互联网教育企业只拥有工商部门颁发的营业执照，而缺少教育部门颁发的办学许可证，处于“裸奔”状态。其次，不少校外线上培训机构的教学质量难以保证。线上培训人员的素质参差不齐，很难确认其教师资质。最后，部分线上培训机构还存在经营不规范的问题，如设置的预付费过高、合理退费难等，加大了用户消费风险。

线上培训需要备案

国家教育行政学院助理研究员杨程指出，“互联网+教育”已经成为当下教育发展最主要的形式之一。以互联网为基础的教育培训机构疯狂增长，培训质量良莠不齐，将对当前的教育生态造成较大影响。其原因主要有三：一是准入门槛相对较低，在成本、师资、场地等方面较传统的培训均有优势；二是政策体系不健全，表现为之前教育领域相关政策法规对在线教育规范较少；三是利润空间较大，吸引大量资本的进入。

针对校外线上培训行业中的一些乱象，《意见》提出了具体整治要求。如线上培训应当根据学生年龄、年级合理设置课程培训时长，每节课持续时间不得超过40分钟，课程间隔不少于10分钟；要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证以及外籍培训人员的相关信息等。

《意见》的出台，并非是第一次对校外线上培训机构进行规范化约束。2018年11月，教育部下发《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，将线上教育纳入了监管范围。其中明确提到，线上培训机构所办学科类培训班的名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等必须在机构住所地省级教育行政部门备案，必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。

提高从业者素质水平

2019年，“互联网+教育”被写入政府工作报告。有专家认为，作为“互联网+教育”的重要形态，线上教育培训的规范发展对于推动整个在线教育行业健康、有序发展至关重要。

《意见》明确提出，2019年12月底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查；探索“互联网+监管”机制，改进监管技术手段，建设全国校外线上培训管理服务平台；明确了教育、网信、电信、公安、广电、“扫黄打非”等部门职责分工；要求通过建立黑白名单实现动态监管，强化社会监督；同时倡导行业自律，引导企业认真履行服务承诺，提高培训质量。

有业内人士表示，在线教育作为一个新兴行业，从业人员素质和水平的完善需要一定的成熟时间。作为在线教育的从业者，要心怀敬畏之心，突破追求“电商规模化发展”的思路，回归“教育”本质，在规模化发展与保障服务能力之间达到最大化的平衡。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，在线教育培训是教育评价、管理问题没有解决所引发出的一个结果。教育资源不平衡，学生评价权力太集中、标准太单一的问题没有解决，无论是对线下培训机构还是线上培训机构的治理，都只能是“治标不治本”。他进一步指出，必须从根源上改善体系内的教育管理和教育评价，减少学生和家长对过度教育培训的需求，让在线教育从过热回归常态，遵循市场规则。（李嘉宝）

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