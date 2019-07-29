原标题：大学生暑假作业抓100个科以上昆虫

学生在标本室精心制作昆虫标本。

一学生在观察刚刚捕捉到的昆虫。浙江农林大学宣传部供图

正值暑假，浙江农林大学植物保护专业2017级两个班的57名学生正忙着一份特殊的作业：抓100多个科以上昆虫500只，并制成标本。

为此，同学们“全副武装”、各显其能，用上了多种“海陆空”战术、武器，“现在学生寝室肯定没有了蚊子、苍蝇、蟑螂。因为这些虫子都成‘宝贝’，被抓完了。”同学们说。

今年暑假开始前，浙江农林大学植物保护专业2017级的57名学生，接到王吉锐老师布置的暑假作业：利用暑假开始的半个月时间，进行课程野外实习，要求每5至7人为一组，分别到野外捕捉500只以上昆虫，并制作成昆虫标本。为确保昆虫种类的丰富性和标本质量，要求囊括涉及100多个科的昆虫。

一开始，同学们担心，虽然学的是植物保护专业，也认识很多昆虫，但真要去抓那么多昆虫，许多人还是觉得心里发虚，因为不少昆虫并不常见。

接到任务后，同学们到学校周边的草丛、农民的菜地，以及天目山自然保护区等抓捕各种昆虫。早上起来的第一件事情，就是看看有没有蚊子苍蝇或者蟑螂，这些以往讨厌的虫子，成为同学们特别亲切的“宝贝”。“一只漂亮的蝴蝶或者一只帅气的独角仙，都成了相互炫耀的‘资本’。”不少同学说。

许多昆虫活动期在清晨和晚间，所以同学们就选择清晨和傍晚外出抓昆虫，中午则在标本室，将抓到的昆虫制成标本。

“也有一些昆虫在中午才出来活动，为了捕捉这些昆虫，又不得不顶着烈日。”一位同学告诉记者，一开始，大家抓的“俘虏”都是常见的知了、蜻蜓等，在抓了几百只虫子后，大家则开始相互比较谁抓的虫子罕见、谁抓的虫子漂亮。

体大而愚笨的独角仙、20多厘米的竹节虫、硕大的凤蝶……各种罕见、漂亮的昆虫，都是同学们的“战利品”。

为抓到满意的昆虫，不少学生也付出了“代价”。正在制作昆虫标本的孙文婷说，不少虫子有一定的攻击性，有的还分泌毒液，所以在抓的过程中，起个包、被咬一口，是非常常见的事情。

为此，外出猎捕昆虫的学生，都穿上厚厚的长裤和长袖衬衫，用上了网兜、广口瓶等各种“武器”，“即使这样，很多同学还是被咬得‘遍体鳞伤’”。

“看似简单，捉虫其实需要对课本知识有熟练的认知。”植物保护171班的吴敏怡介绍，例如昆虫的习性决定着它们出没的地点，昆虫的形态特征帮助判断和分类。“实习一段时间后，大家都已经战胜内心恐惧，能够独立完成任务了。”

吴敏怡说，捉虫后的标本制作也很讲究技巧，小型昆虫可以直接采取针插；前后翅明显的昆虫，需要提前展翅。“展翅时必须小心，不能让翅膀破损；鳞翅目昆虫的翅膀，覆有的粉末也要尽量完整保留。”

如今，在浙江农林大学15号学院楼的标本室里，凤蝶、蜻蜓、独角仙、金龟子、竹节虫、蜡蝉、蟑螂、蚊子、红袖蜡蝉等各种昆虫琳琅满目，学生们还根据所属的目、科、属、种，将昆虫按照标本制作的要求，进行分类制作、摆放。整个实验室里的昆虫标本布置得特别有艺术感。

“抓虫子的过程虽然辛苦，但增强了对专业的认知。”赵江涛同学说，看着这些美丽的标本，大家都很有成就感。“通过实习学到的知识是最深刻的，如蜻和蜓的区别，在于前后翅三角区是否有明显不同，同时蜓的尾部末端膨大，蜻的尾部末端较细。”

“抓虫子增强了对昆虫知识的认知。”何王军同学也认为，标本的采集、制作、分类和鉴定，不仅直接观察了解了昆虫的形态、结构和生物学特性，以及与寄主植物和环境的关系，掌握常规的昆虫学研究方法、基本操作和基本技能，同时还在实习过程中培养了同学们对美好大自然的热爱，以及同学之间团结合作的精神。

指导老师王吉锐表示，野外抓虫子、制作标本是植物保护专业的教学环节之一，学校希望通过学生动手抓昆虫，让学植物保护专业的同学真正走出课堂，开辟新的学习环境，在动手过程中了解病虫害，从中也更进一步培养学生的兴趣。

据悉，浙江农林大学暑期组织学生抓虫子、做标本已不是第一次。王吉锐老师说，以前学生捕捉昆虫、制作标本，都从数量上要求。为强调昆虫的质量和丰富性，今年要求确保100个科以上昆虫，且要求完整，不能“缺胳膊断腿”，“这，对学生的专业要求更高”。（陈胜伟 董碧水）

(责编：李依环、熊旭)