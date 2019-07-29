300余名香港青少年在山东开展首次历史文化之旅

蓝天碧海，码头上集装箱鳞次栉比，放眼望去是一片蓝色“机械矩阵”……作为“2019同心同根万里行”活动的重要部分，300多名香港青少年27日来到青岛港自动化码头走访参观。

“集装箱码头全自动化的场景非常壮观，让我看到祖国的进步和发展，从心底感到自豪。”香港红十字会青少年制服团体成员苏绮蓝在参观后有感而发。

据介绍，“2019同心同根万里行”活动从20日开始，持续至28日。该活动自2002年开始每年举办一次，过去十多年间走过北京、江苏、重庆、内蒙古、陕西等地，旨在让香港青少年了解中华文化和内地的发展成就，同时加深对国家历史、经济、文化、民生等各方面的认识。

本次活动由香港升旗队总会、香港红十字会青少年团等14个香港青少年制服团体联合主办，所涵盖的参访地点包含北京以及山东的曲阜、泰安、青岛等地。

64岁的黄卫民从2002年开始担任“同心同根万里行”活动的筹委会主席及领队，他介绍，这次是“同心同根万里行”活动首次深入探访山东。从曲阜到泰安，再到青岛，数天时间里300多名香港青少年在齐鲁大地展开了一场历史、文化的探索之旅。

盛夏的曲阜孔庙，游人如织。阳光穿过院落，洒在奎文阁三重飞檐、四层斗拱之上。许多香港青少年表示，在孔子故里，儒家文化仿佛触手可及。香港升旗队总会成员卢乐思在参观奎文阁时说：“山东人待人接物的礼貌与热情，让我和其他团员们更加感受到了儒家文化对于人们平日生活的积极影响。”

香港升旗队总会总监许振隆说，山东淳朴、热情的风土人情与儒家文化的影响密不可分，学生们可以在这里亲身体验儒家文化的良好氛围，这比过去从学校里所学到的更加生动深刻。

千峰排戟，万仞开屏，泰山是自古文人墨客的思想寄托之地。当香港青少年登上泰山主峰玉皇顶时，云海浮波，晴空万里。“沿途都是古色古香的传统建筑，这种文化气息让我深刻领悟到古人对东岳泰山的崇敬之情。”登顶之后的香港学生刘芷淇告诉记者。

“每天行程结束后都能和这么多同龄人一起探讨游览感受，让我对我们国家的文化有了更深、更多的认识。”香港红十字会青少年制服团体成员林子桐说。

据许振隆介绍，大多数团队都“做足了功课”，查阅了关于景点和城市的资料。在启程之前，他的团队定期组织分享会，加深团员对山东的了解，让大家带着兴趣与好奇心来山东游览、学习。

除了参观游览的收获，卢乐思还完成了一项任务。在青岛的国际会议中心前广场，卢乐思作为旗手之一参加了庄严的升旗仪式。升旗仪式后她难掩激动之情：“伴随国歌，紧握旗绳，亲手将国旗缓缓升起，让我感到无比自豪和兴奋。”

国歌声中，全体人员肃立，青少年旗手将国旗冉冉升起，300余名香港青少年注视国旗，五星红旗在空中飘扬。

黄卫民表示，升旗仪式的出色完成与学生们平时的刻苦训练密不可分，展示了香港青少年昂扬向上的精神面貌，也让所有制服团体成员更加体会到作为中国人的骄傲。

“曲阜、泰安的游览经历拓宽了我在文化、历史方面的知识面。”苏绮蓝告诉记者，青岛凉爽湿润的气候和现代化的城市风貌让她感到亲切，也让她对祖国的发展有了进一步认识。

当这场文化、历史之旅接近尾声时，香港青少年们来到青岛第九中学举行联谊晚会。古装表演、歌舞说唱等节目让现场充满欢声笑语。

青岛市副市长栾新表示，希望青岛、香港两地青少年能够通过“2019同心同根万里行”活动结下深厚友谊，同心携手开创祖国更加美好的未来。（兰恭来）

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