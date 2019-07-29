印尼姑娘西蒂：学好中文 让更多印尼人了解中国

“我在去中国之前，没有正式工作，就帮我爸爸照看店铺。去中国学会中文以后，我在印尼当上了一名翻译，在中企有了一份正式的工作，我们全家人都支持我、为我感到骄傲。”印尼姑娘西蒂面对环球网记者采访时如是说。

7月24日，“一带一路”央企行媒体团员来到了位于印尼万丹省西冷县中国能建华东建投浙江火电牵头总承包建设的爪哇7号项目部。在这里，环球网记者遇到了印尼姑娘西蒂。面对记者的采访，她显得略羞涩、局促。

西蒂的家在印尼东南部的普禾加多，据首都雅加达约298公里，坐火车需要6-8个小时。那里的印尼人多以务农为主，三口之家一个月的生活开支才仅仅不到1000元。一直以来，西蒂的爸爸经营一家修理摩托车的店铺。

“你的中文说的真好，在哪学的？”“在中国。”“中国哪里？”“中国台湾。”2009年起，西蒂就从印尼赴台湾打工，在台湾照顾一家6口人的饮食起居，每个月约挣2000元人民币。这样的薪水在印尼算是白领水平了，但西蒂还是想寻求更好的发展。

“我的目标就是攒钱在雅加达买套房子，我已经看好了一套80平米的，大约需要15万元人民币。”提到自己的小目标，西蒂眼睛里流淌出盈盈笑意。在台湾打工了五年之后，西蒂已经可以讲一口带“台湾腔”的流利中文，于是她回到家乡，经朋友介绍来到了中国能建的爪哇7号项目部，从事翻译工作。

爪哇7号工程是印尼35000兆瓦电站中期规划的重点项目，也是印尼单体装机容量最大的火力发电项目。该工程拥有印尼最大褐煤锅炉、发电机、三相一体变压器、电站中速磨煤机喝配套功率达4600千瓦的双列一次风机。这是“一带一路”在印尼的重点项目，于2017年年初正式开工建设，预计将于2020年投入运营。项目经理顾巨红感慨道：“在不到两年的时间，一座充满生机和现代科技的百万级绿色电站拔地而起，是中印尼双方员工通力合作的最显著成果。”

要为这样一个专业性极强的项目做翻译并非易事，所以为保证翻译质量，西蒂来到这里后便在专业同事的帮助下将相关词汇翻译成印尼文和英文，记在小本子上，遇到困惑时就拿出来翻看巩固。而像西蒂这样来爪哇7号拜师学艺的印尼籍员工还有很多，截至目前，该工程已为当地提供直接就业岗位超过7000人次，印尼籍专业技术人员比例由10%提高到25%。西蒂说，周围的居民听说这里有中企项目都想来应聘，中企的到来为周边地区的印尼居民提供了大量的就业岗位，中国人民勤奋、质朴的工作特点给当地人造成了深刻印象和积极影响。在西蒂眼中，中国技术人员工作认真、经验丰富，也很尊重当地的风俗文化和宗教习惯，让西蒂产生了强烈的归属感。

如今，西蒂在中企拥有一份长期、稳定、高收入的工作，家人和朋友都对西蒂现在的工作给予大力支持，并为她感到骄傲。“现在还有很多印尼人对中国不够了解。”西蒂说，包含中国能建在内的中国企业，大力带动了印尼偏远地区的就业，为当地人提供了创造自我价值的机会。

回忆起在中国的工作经历，西蒂觉得现在在中企的工作强度对她来说如同区区小菜一般，在未来，她希望能够做比翻译更有深度、更有挑战性的工作。她认为，中文就是她和中国之间的桥梁，也是印尼和中国之间的桥梁，“我现在离我的目标越来越近，也希望通过我自己的微薄之力，让更多印尼人了解真实的中国。”（刘舸欢）

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