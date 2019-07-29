“牧星院士”李济生，走了

李济生被称为“牧星院士”。对卫星而言，地面测控系统犹如牧羊人手中的软鞭。所以,从事卫星测控的专家们,总是被亲切地称之为“牧星人”。

据光明日报消息，人造卫星轨道动力学和卫星测控专家李济生，7月28日因病于北京逝世，享年76岁。

据公开简历，李济生出生于1943年5月，1966年毕业于南京大学天文学系，曾在美国得克萨斯大学进修，主要研究方向为人造卫星轨道动力学和卫星测控，长期在西安卫星测控中心工作，1997年入选中科院院士。

李济生小时候生活贫苦。他的父母分别在他4岁和12岁时因病去世。是李济生的姑姑一直抚养他长大并供他上大学。

李济生被称为“牧星院士”。对卫星而言，地面测控系统犹如牧羊人手中的软鞭。所以,从事卫星测控的专家们,总是被亲切地称之为“牧星人”。

据报道，李济生在国外进修时，有人在得知他准备选修精密定轨专业时曾劝他，说这个专业三五年都学不出名堂来，还是选一个实用点的专业好。

当时，李济生说:“再难我也要学，这是我十几年的心愿。”

回国后，李济生主动辞去西安卫星测控中心技术部软件室副主任职务，带领攻关小组潜心开发精密定轨系统。五年后，建立了我国卫星精密定轨系统，把定轨精度由原来的100米级提高到米级，大步赶上世界发达国家先进水平。

“站在大戈壁滩上，一望无际，如同站在大海上一样，辽阔无限。尽管这里现在很荒凉，我想通过我们努力，我们会用自己的双手创造出一个崭新的世界。”李济生说。

在卫星轨道动力学方面，李济生解决了大量难题。他开发的“以交点周期为步长进行积分的轨道计算方法”解决了我国第一颗返回式遥感卫星轨道计算中的“临界倾角”问题；他根据我国低轨卫星姿态控制机制，建立的“三轴稳定卫星姿控动力对其轨道的摄动”填补了我国该项动力学模型的空白；他主持开发的人造卫星精密定轨系统，满足了我国新型卫星对定轨精度的要求，使我国卫星定轨精度达到国际先进水平，成为我国各类航天器测控任务中基本的定轨手段。

李济生参加了我国发射的第一颗人造卫星“东方红一号”的实验任务，任务中主要负责卫星轨道计算工作。他还是我国太空轨道创建人。1978年他提出了“模块化自动调度”的设计思想，使我国卫星测控应用软件的设计思想发生了根本性变革。1984年他开发了“东方红二号”卫星自动调度软件和测控计划生成软件，弥补了当时西安卫星测控中心计算机设备性能的不足，保障了“东方红二号”卫星测控工程的顺利完成。

李济生曾荣立一等功2次，获国家科技进步二等奖1项，部委级一等奖2项，二等奖9项。编著出版了《人造卫星精密轨道确定》专著和《航天器轨道确定》等教材。

李济生曾说：“我是踩着众人的肩膀一步一步上来的，我国航空测控事业要赢得新世纪，就要培养一大批年轻人，我愿用自己的肩膀为年轻人搭建起攀登的云梯。”

新京报记者注意到，近期有多名院士逝世。

6月29日，微波毫米波技术专家、中国工程院院士孙忠良因病医治无效在南京逝世，享年83岁。

6月17日，分子生物学家、中国科学院院士孔祥复因病医治无效在重庆逝世，享年76岁。

6月14日，控制系统工程专家、中国工程院院士、北京交通大学原校长宁滨因交通事故经抢救无效不幸逝世，享年60岁。

6月3日，物理学家、中国半导体学科和红外学科创始人之一、中国科学院院士汤定元在上海逝世，享年99岁。

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)