中央音乐学院教授袁源：完善孩子人格，音乐是最好方式

中央音乐学院教授袁源

人民网北京7月27日电 （记者林露）22日，贵阳大剧院，首届布菲杯（中国）青少年单簧管比赛现场，艺术总监袁源背着沉重的乐器包一路小跑，指挥孩子们进行闭幕式排练，给参赛青少年选手现场评判，协调来自世界的艺术家们紧张工作，回答参赛选手和家长的各式各样问题……工作千头万绪、事无巨细，他却始终保持微笑、乐此不疲。

被问及如何保持这股工作的劲头，这位中央音乐学院教授、在国际舞台享有盛誉的单簧管演奏家给出的答案是“快乐”，袁源说：“让中国孩子们享受音乐带来的快乐，让更多优秀的孩子在国际舞台上崭露头角，相信中国单簧管领域会出现郎朗那样有世界影响力的音乐家”。

我们的对话，就是从布菲杯单簧管比赛，从音乐和孩子开始的。

谈首届布菲杯：参赛水平之高、竞争之激烈国内首次

记者：第一届布菲杯（中国）青少年单簧管比赛在贵阳举办。作为赛事的艺术总监，能否简要介绍一下这次比赛？

袁源：第一届布菲杯比赛历时五天，吸引了全国超过540名选手来到贵阳，参与7个组别的奖项角逐，可以说代表了中国单簧管青少年演奏的最高水平。同时，比赛评委也是来自国际和中国最著名的单簧管教育家，包括全国各地知名音乐学院教授，演奏团体的演奏家和首席，这也保证了赛事的公信力。

之前，在北京也举办过两届国际单簧管比赛，但因为各种原因赛事没有延续下来。这次比赛，法国布菲集团（中国）首次作为主办方发起，由世界最著名的单簧管制造商主办，赛事延续性也会得到资金等各方面的保障。未来，布菲杯计划每两年举办一次，而且要逐步办成国际性赛事，打造成有影响力的国际比赛，吸引更多的国际选手来华，和中国选手同台竞技。

记者:这次比赛分为职业青年组、职业少年组、爱乐少年组、爱乐重奏曲、爱乐乐团组，这种设置是出于什么样的考量？

袁源：今年是第一届比赛，我们想给更多学习单簧管的学生一个展示交流的平台，比赛涵盖了职业青年组、职业少年组、爱乐ABC组（高中、初中和小学年龄段的非职业学生），还有重奏组和乐团组。可以说，比赛设置涵盖了单簧管所有人群和表演形式，尤其是重奏组和乐团组在中国比赛中是少有、也是全新的尝试，全国有很多组踊跃报名，这对于普及单簧管教育有很好的推动作用。

值得一提的是，这次比赛吸引了全国各地选手参加，台湾地区也有不少选手参赛，职业组有6名台湾地区选手闯进半决赛，一方面说明台湾地区的单簧管演奏水平很高，另一方面也说明他们认可我们举办赛事的理念。

记者:这次比赛的总体水平如何？

袁源：职业组代表了单簧管演奏的最高水平。这次职业青少年组参赛选手的水平之高、竞争之激烈，可以说是在中国举办的比赛中水平最高的一次。赛事评委会主席、美国著名的单簧管教育家耶胡达?吉拉德先生，对职业组的水平大加赞赏，非常认可中国青少年这些年的飞速进步。

最近几年，单簧管在中国管乐里发展比较好，不仅仅学习人数多，水平也越来越高，慢慢开始出现从量到质的变化。我相信，中国青年单簧管演奏者有实力在国际大赛中取得奖项。

记者：比赛地选择在贵阳，有何特别的用意？

袁源：目前，像北上广深等一线城市的器乐演奏普及率已经很高了，他们有自己的管乐节或者本市中小学管乐比赛，但有些非沿海地区还显得欠缺。比赛为什么设在贵阳？也有这样的用意，通过举办这样一个高水平赛事，通过和贵阳的管乐协会的合作，推广更多的贵州青少年欣赏和参加比赛，把音乐之根扎在贵州土地上。作为贵阳人，为家乡音乐教育普及贡献些力量，也是我的心愿。

记者：去年七月，您作为艺术总监筹办了第三届中央音乐学院国际单簧管艺术节，吸引了德国、法国、美国等国际顶尖级大师来演出和交流。艺术节和比赛之间是不是也有关联？

袁源：对，有关联。中央音乐学院国际单簧管艺术节已经举办了三届，由我作为艺术总监来筹办和运营。我们一直在努力打造平台，也想通过比赛的形式和艺术节做一个嫁接和延伸，为更多有天赋的青少年演奏者创造走向国际舞台的机会。比如，这次布菲杯比赛各组的第一名，除了获得比赛本身奖项以外，还会受到国际单簧管协会ICA的邀请，明年参加在美国举办的国际单簧管年会表演，那是全世界最大的单簧管盛会。这也可以看出，国际单簧管协会对布菲杯比赛水平的认可，因为有这种认可，我们才有机会推荐最优秀的选手去国际舞台，这对中国总体演奏水平提高有非常好的推动作用。

记者:这次赛事，有包括吉拉德、陶纯孝在内的众多国际国内知名单簧管演奏家担任评委和顾问，您如何看待这种与世界的“零距离”交流，对推进中国音乐教育的全球化有何积极作用？

袁源：我觉得，对于一个国家来说，首先是经济发展，然后就是艺术发展。中国经济现在越来越好，越来越国际化，也得到全世界的认可。那么，艺术也是随之而跟进，也会越来越国际化。中国选手的水平在不断提高，一些选手参加过国际比赛而且获奖，将来布菲杯还会吸引全世界的优秀演奏者来参赛，对学术也有推动作用，我们的艺术会真正走向世界。

谈音乐教育：完善孩子人格修养，音乐是最好的方式

记者：单簧管这种乐器有何特点，中国青少年的普及程度和总体演奏水平如何？

袁源：单簧管在中国是普及率非常高的乐器，因为音域跨越四个八度，音色表现力又非常强，入门乐器价格便宜，很受大家的喜爱，中小学管乐团里都有很多学习单簧管的孩子。我国青少年单簧管总体演奏水平还是参差不齐，虽然学的人多，但高水平的不多。刚才也谈到了地域差异造成演奏水平不齐整，比如北上广深等一线城市演奏水平相对高，中西部地区也包括我们所在的云贵地区演奏水平就相对比较低。

但这些年的进步还是很明显的，尤其这次爱乐ABC组非职业中小学生的比赛，有一些选手水平很高，已不易分清楚是非职业还是职业。比赛评委有不少70多岁的老教授，他们是中国单簧管教育几十年发展的见证人，看到现在年轻人吹得这么好，他们也都很感慨。中国是一个人口庞大的国家，学习音乐的孩子人数非常多，家长也愿意让孩子接受到音乐教育。这种大趋势下，我相信单簧管和其他器乐演奏的水平会越来越高。

记者：作为中央音乐学院资深教授、研究生导师，您对青少年教育有非常丰富的经验，青少年学习器乐需要哪些条件，有哪些好处？

袁源：一般家庭都具备学习音乐的条件，因为艺术入门并不会花很多钱，主要是要花很多精力和时间。现在孩子的文化课很繁重，为了考上一所好学校，基本所有时间都在学习文化课，但将来大学毕业走上工作岗位，如果仅有文化知识，人生是不完整。艺术是人不可或缺的精神给养，完善人格最好的方式就是音乐，音乐爱好会伴随人的一生，影响一个人的内在气质、修养、审美、情趣。

中国在高速发展，我们需要提高人的素质，也包括艺术素质。在我看来，学习音乐要有一颗尊重艺术的心，只要喜欢艺术，哪怕只学过几年乐器，一辈子都会获益。比如，走进音乐厅看演出的时候，他们可能就会产生心理共鸣，自己小时候也学过这个曲子。在音乐厅应该有什么样的礼仪，听音乐会要学会尊重他人，这些都超出单纯音乐的范畴，对一个人产生潜移默化的影响。暑假到了，孩子是学习音乐享受音乐，还是到游戏厅去玩电子游戏，这是两种截然不同的选择。用音乐填补时间的话，人生会很精彩。

谈音乐理念：家长不能有功利心理，学音乐是一辈子的事

记者：在中国，郎朗、李云迪的故事家喻户晓，也成为激励家长的典范。作为琴童家长，应该做好哪些准备，如何按照音乐培养规律为孩子打开艺术之门？

袁源：音乐顶尖人才像金字塔塔尖一样，但是离不开塔座。无论体育还是音乐，一定得有广泛的群众基础才会有顶尖人才，这是规律。对于广大的家长来说，不要强迫孩子一定成为职业的演奏家，职业道路一是确实需要天赋，二是后天得不断努力，还需要孩子自身对音乐有持续一生的热爱。用一辈子去追求，才有可能成为郎朗那样的演奏家。

家长要去了解自己的孩子，把音乐作为一种日常教育，把孩子引导到音乐里，比如经常带孩子去听比较容易接受的音乐会，或者是学习一门乐器。孩子在音乐学习中就会有参与感，会有为他人表演的愿望，希望获得尊重也学会尊重他人。家长不应有功利主义的心态，不要带着目的去让孩子学音乐，比如为了考级、特长生或者升学，强迫孩子学习音乐。这样的话，即便一时目的达到了，但孩子在这个过程中享受不到音乐的乐趣，变成了一种负担或者折磨，音乐就会失去它本该有的意义，孩子最终也会放弃。记得有一次，我在韩国坐出租车，司机播放的是莫扎特A大调单簧管协奏曲，虽然语言没有办法沟通，但我能体会到音乐带给他的精神享受。音乐是很优美的东西，学习音乐应该是一辈子的事。

记者：如今，越来越多的中小学都组建了管乐团，学生乐团的规模和人数都在增长。乐团是不是越多越好，您如何看待音乐大众教育与精英教育的关系？

袁源：大众教育一定是让更多人爱好音乐，学习音乐。这其中，教育部门、企业、学校和家长要营造气氛和创造机会，让孩子有机会拿起乐器学习，走进音乐厅，登上舞台演出。这次布菲杯赛事，就是企业直接参与为青少年创造的比赛机会，有比赛就会有影响，就会带动更多的人学习，推进音乐产业的发展，形成一个良性的循环。

有了大众教育的基础，我们才能从中选材，精英教育才能实现。就好比巴西的足球和中国的乒乓球，有广泛的人才储备才能选拔出精英人才，这是教育的规律。我在中央音乐学院教学，一定希望能招收到单簧管领域全国最好的学生，我们鼓励这次比赛发现的苗子去报考中央音乐学院，没准他们将来就会成为下一个郎朗和李云迪。

记者：作为国际舞台上活跃的单簧管演奏家和教育家，您创立的中央音乐学院国际单簧管艺术节已经举办了三届，成为中国规模和水平最高的国际学术交流平台。演奏家和教育家的双重身份，是否意味着要付出更多？支持您的动力是什么？

袁源：我的工作是培养中央音乐学院高精尖的单簧管演奏人才，教学和演奏是密切相关的。因为单簧管是演奏专业，我们离不开舞台，教学从舞台而来。我曾经在中国爱乐乐团工作13年，既要演奏又要教学，这样可以更好地把舞台经验教给学生们，他们成为职业演奏家就能为观众提供优质的音乐享受，而不是说只是音乐享受。

无论去年的中央院第三届国际单簧管艺术节，还是今年的布菲杯比赛，我们搞活动的动力就是为了创造更大的、更多的、更高层次的平台，让中国青少年选手有机会向世界展示自己的才华。

这届布菲杯青少年的表现和水平，让我们满怀信心，中国新一代单簧管演奏家惊艳国际舞台，指日可待。

(责编：李枫、袁勃)