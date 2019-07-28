首届布菲杯（中国）青少年单簧管比赛在贵阳落幕

7月22日，首届布菲杯（中国）青少年单簧管比赛于贵阳落幕。

人民网北京7月27日电 （记者林露）首届布菲杯（中国）青少年单簧管比赛22日在贵阳落幕。本次比赛有超过540名选手来到贵阳参赛，参与7个组别的奖项角逐。

经过五天紧张激烈的角逐，七个组别选手决出优胜，分别是爱乐乐团组、爱乐重奏组、爱乐C组、B组、A组、职业青年组、职业少年组。其中，彭井获得职业青年组第一名并收获“中国作品奖”，刘顺美获得职业少年组一等奖，邵欣妤、柏杨、张晋超分获爱乐A、B、C组一等奖。此外，广州羽翼克拉精灵单簧管乐团获得爱乐乐团组第一名，Twins获得爱乐重奏组第一名。

22日晚，颁奖仪式暨闭幕音乐会在决赛场地——贵阳大剧院举行，单簧管演奏家、评委会主席耶胡达·吉拉德致辞，赛事艺术总监袁源主持仪式并宣读比赛结果，评委会成员为获奖选手（代表）颁奖，贵阳交响乐团领导亦出席此次颁奖仪式。

赛事评委会主席耶胡达·吉拉德先生为职业青年组第一名及“中国作品奖”获得者彭井颁奖。

闭幕式音乐会上，所有组别一等奖获奖选手登台演出，贵州交响乐团带来了两组表演，评委解川、陈威棱亦奉献精彩演出，评委席伟泷、赛事艺术总监袁源还与学生乐团合作，作为指挥为现场观众带来了孩子们的合奏表演。

赛事艺术总监、中央音乐学院教授袁源表示，这次布菲杯比赛就是为了创造更大的、更多的、更高层次的平台，让中国青少年选手有机会展示自己的才华。职业组代表了单簧管演奏的最高水平。这次职业青少年组的参赛的水平之高、竞争之激烈，可以说是有史以来在中国举办比赛水平最高的一次。

据悉，本届布菲杯比赛各组的第一名，除了获得比赛本身奖项以外，还会受到国际单簧管协会ICA的邀请，参加明年在美国举办的国际单簧管年会表演。袁源表示：“中国选手受邀参加全世界最大的单簧管盛会，说明国际单簧管协会对布菲杯比赛水平的认可，这对中国总体演奏水平提高有非常好的推动作用。这届布菲杯青少年的表现和水平，让我们对未来充满信心。”

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