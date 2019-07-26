原标题：周江勇：英语正在成为杭州连接世界的重要“桥梁”

以“中国英语教育：立足时代、融通中外”为主题的2019国际英语教育中国大会今天在杭州国际博览中心开幕。浙江省委常委、杭州市委书记周江勇致辞，对大会召开表示热烈祝贺，并欢迎中外嘉宾来杭参会。他指出，随着杭州城市国际化进程的加快，英语作为国际通用语言，正在成为杭州连接世界、世界了解杭州的重要桥梁，杭州市近年来为推动英语教育教学和国际化人才培养创造了良好氛围。本次大会必将进一步加强世界各地在英语教育领域的对话与交流，对杭州进一步提升英语教育将是一次有力推动。

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇在大会开幕式上的致辞全文如下：

大家上午好！有朋自远方来，不亦乐乎。今天，全球2500多位来自全球的英语教育专家和英语老师齐聚我们美丽的杭州，共同出席2019国际英语教育中国大会，我们倍感荣幸。首先，我谨代表中共杭州市委、杭州市人民政府，向各位领导、各位嘉宾、各位老师表示热烈欢迎和衷心感谢！

杭州是长三角的南翼中心城市，曾被13世纪著名的旅行家马可·波罗赞叹为“世界上最美丽华贵之天城”。我们这里历史悠久、文化厚重，曾是吴越国和南宋王朝的首都，拥有3处历史遗产，前不久刚刚申遗成功的良渚古城遗址更是实证中华五千多年文明史的圣地。这里经济发达、活力充沛，诞生了阿里巴巴等世界知名企业。

这里山明水秀、风景如画，拥有西湖和富春江—新安江—千岛湖2个国家级风景名胜区，被联合国世界旅游组织认定为“全球15个旅游最佳实践样本城市”。今天的杭州，正呈现出历史与现实交汇的独特韵味，山水与人文相映的别样精彩。

随着全球化进程的不断加快，杭州与世界的连接也日益紧密。近年来，我们紧紧抓住服务保障G20杭州峰会、筹备2022亚运会等历史性机遇，着力提升创新产业、人才交流、基础设施、城市治理等国际化水平，杭州的身影越来越多的活跃在世界的舞台。市人大常委会还将每年的9月5日设立为杭州永久性节日—就是“杭州国际日”，51国家，许多的朋友可以通过杭州的航空口岸享受144小时过境的免签政策，2018年全市接待境外游客接近500万人次，杭州已连续9年入选了“外籍人才眼中最具吸引力的十大城市”之一。

随着杭州城市国际化进程的加快，英语作为国际通用语言，正在成为杭州连接世界、世界了解杭州的重要“桥梁”。为适应城市国际化的需要，我们在全市小学推广开设英语地方课程，到去年底全市共有125所小学、3.1万名小学生从一年级起开始就接受英语教育；我们注重建设具有国际视野、了解国内外先进英语教学理念和方法的教师队伍，目前英语学科骨干教师海外研修已覆盖了全市所有的中小学；我们还在全市中小学创建了100个国际理解教育特色品牌项目，为英语教育教学和国际化人才培养创造了良好的氛围。

本次大会以“中国英语教育：立足时代、融通中外”为主题，汇聚业界精英、碰撞智慧火花，必将进一步加强世界各国在英语教育领域的对话与交流，对杭州进一步提升英语教育也是一次有力的推动。我们衷心希望各位领导、各位专家、英语教育工作者在杭州多看看 走走、多指导、既留下一段美好的回忆，也为杭州英语教育、英语教育教学事业和城市国际化多提真知灼见。

最后，预祝本次大会圆满成功！祝各位领导、各位来宾身体健康、万事如意！

(责编：李依环、熊旭)