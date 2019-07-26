《北京高校思想政治理论课教师誓词》首次发布

人民网北京7月26日电 2019年北京高校新上岗思想政治理论课教师拜师、宣誓仪式于今日在北京市委党校二分校举行，来自各高校的130余名新上岗思政课教师正式被授予上岗资格并庄严宣誓。《北京高校思想政治理论课教师誓词》首次公开发布。

据了解，自2012年起，市委教育工委在全国率先建立思政课教师“持证上岗”制度，所有新引进的思政课教师必须经过为期4周的系统培训并考核合格，方可上岗授课。7年多来，北京市委教育工委委托“北京高校思想政治理论课熊晓琳名师工作室”，探索建立起新上岗思政课教师培训三级培训体系，培训内容涵盖了政治素质、教学水平、育人能力、职业发展等多个方面，受到新上岗青年教师的欢迎。2019年，该培训体系正式被教育部列入全国思政课骨干教师研修计划，开始承担全国高校新上岗思政课教师培训任务。

今年，市委教育工委面向全体130余名新上岗思政课教师开展拜师活动，组织北京高校思政课特级教授、特级教师以及部分教学名师担任成长导师，为所有新教师开展一对一帮扶指导，3年内完成“5个一”，即讲好一门课、发表一篇C刊论文、作为主要完成人完成一项课题、参加一次教学比赛、进行一次高层次学术交流等，充分发挥成长导师的传帮带作用，全方位引领和帮助新上岗教师成长。仪式上，新上岗思政课教师代表向北京大学教授陈占安、仝华，清华大学教授吴潜涛，中国人民大学教授秦宣、刘建军等国内知名专家学者行拜师礼。

《北京高校思想政治理论课教师誓词》首次公开发布。据了解，这是全国首个省级层面发布的思政课教师誓词。《誓词》号召广大思政课教师按照“六要”要求加强自身建设，按照八个“统一”要去讲好大学生思想政治教育关键课程，带头落实好立德树人根本任务，争做学生良师益友，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力奋斗。会上，清华大学教授吴潜涛、北京师范大学教授熊晓琳、北京大学老师钟启东老中青三代思政课教师代表领誓，全体130名思政课教师首次庄严宣誓，志愿成为光荣的思政课教师。

仪式结束后，130余名新上岗思政课教师将赴中关村国家自主创新示范区开展“看北京、看变化、看成就”实践学习，共同开展集体备课；赴井冈山开展现场教学，进一步坚定理想信念，锤炼党性修养。（熊旭 曹雯）

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