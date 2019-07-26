双胞胎学霸姐妹花一同考入川大 

她们是心意相通的双胞胎，拥有相似的兴趣爱好；她们是志同道合的姐妹花，拥有共同的人生理想；她们是多才多艺的学霸，今年一同考入川大，还是临床和口腔的本硕博连读。

王双文（左）和王双成

王双文、王双成来自山东威海，提到姐妹俩的名字，妈妈解释说，希望女儿们能成长成材，长大后为国家、社会做出自己的贡献，就像文成公主一样，因此，早出生三分钟的姐姐叫双文，妹妹就叫双成。

因为是双胞胎，父母对她们格外疼爱，从小每半年到一年就会带她们去看牙医，无意间在她们幼小的心灵里埋下了一颗从医的种子。

在姐姐双文的记忆中，小时候去医院就诊，她非常害怕看到穿白大褂的医生和插在耳朵里带着长长橡皮管的听诊器，但医生温柔地安抚和手到病除的“神奇技艺”，让她渐渐喜欢上了这些白衣天使。她回忆说，“小时候玩游戏，我会模仿医生给妹妹听诊，还模仿护士给妹妹打针。”

相对于姐姐，妹妹双成的目标更明确——做一名口腔医生，这还要从她的一颗虎牙说起。六岁的时候，医生发现她长了颗虎牙，为不影响将来牙齿的美观，建议拔掉。懵懵懂懂的她记得自己接受了一次 “手术”。

在以后多次与牙医的接触中，双成了解了许多临床上常见的口腔疾病与治疗方法，看到了很多形形色色的病人，也深感患者对一个优秀口腔医生的强烈需求。因此，她萌生了要做一名高水平口腔医生的想法。

学习上，姐妹俩每天都会制定计划，明确目标。家里有不成文的约定，不比成绩，只有更努力的学习。两个人从不问彼此的成绩，遇到了学习上的难题，还会一起讨论、研究。

紧张的学习之余，她们还多方面培养自己的兴趣爱好。双文会弹奏古筝、钢琴，并且都考过了十级。双成古筝也过了十级，还是拉小提琴的好手。扎实的音乐功底，让她们成为校播音社团的骨干，为紧张的高中生活增添了一抹靓丽的色彩。

幸福美满的家庭让姐妹俩在成长的过程中，始终都能感受到浓浓的父母之爱，勤奋刻苦的求学之路，也让她们携手取得了一次次优异的成绩。

除了学习成绩在年级一直名列前茅，双文作为班级团支部书记，曾连续三年获得校级优秀团干部荣誉，还荣获了“2018年度威海市三好学生”荣誉称号；而双成喜欢参加各种竞赛，还在中华圣陶杯作文比赛、全国中学生英语能力比赛中获得了全国一等奖。

姐妹俩刻苦地学习是为了心中从医的梦想。表姐考上北京的医学院校之后，就更加激发了她们对医学的兴趣。每次假期团聚，她们总会兴致勃勃地询问表姐医学生的学习和生活，更加坚定了她们学医的志向。

为了能更直观地体验医生的工作，姐妹俩还在假期到威海市立医院和第三医院做导医志愿者。因为表现优秀，她们还参与了市立医院高孝忠副院长的威海市农村居民胃癌筛查项目的调查工作。

在今年高考中，姐姐王双文考了661分，被川大临床医学八年制录取。妹妹王双成考了665分，被川大口腔医学八年制录取。得知姐妹俩都被川大录取，并且是医学本硕博连读，全家人都非常高兴。不过，双文、双成的这个暑假还是安排的满满当当。现在她们正在和表姐一起学开车，考驾照，每天还要坚持练钢琴、小提琴、书法……了解到学医要查阅大量英文资料，她们还计划在暑假苦学英语。

谈到未来的学习生活，双文说：“我愿潜心学习钻研，将我的一生奉献于医疗卫生事业，在川大的平台上开启我一生的医学学习和实践，为更多患者带去健康的希望。”双成说：“我知道，选择了学医，就是选择了一条更为艰难的道路，也是选择了坚持一生学习的习惯，但我依旧愿意遵守希波克拉底誓言，从艰苦奋斗中享受医学的甜蜜，从治病救人中感受医学的高尚。”

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)