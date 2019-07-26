从书面作业到社会实践 把暑假变成生活大课堂

赏月观荷、读诗篆刻……这不是书本里古人的夏日生活，而是当下一些中小学生们的暑假作业。记者近日在多地采访发现，厚重的假期作业本早已淡出不少孩子的生活，取而代之的是有趣又有料的多元化暑假作业，让孩子们在快乐学习中度过暑假生活。

诗意的作业 感受自然的美好

“请同学们听一听夏天的蛙鸣、赏一赏美丽的荷花、尝一尝甜美的瓜果……”夏天是美好的季节，武汉市江汉区取水楼小学的暑假作业其中一项，就是请同学们好好感受夏日美好。

“我一直在城市生活，确实没有听过成片的蛙鸣，也没有好好地欣赏过荷花。我喜欢这样的暑假作业！”四年级学生罗伊婷说，没想到听蛙鸣、赏荷花也是一项作业，这样的作业真有诗意，也提醒自己要更细心观察生活、亲近自然。

记者在各地采访了解到，这个夏天，很多学校的假期作业都是要求孩子与家长一起走进大自然，并用绘画、照片、自然笔记等方式，将自己的所观所感记录下来。如观察月亮、观察夏日昆虫、到东湖绿道散步等，是武汉市武昌中华路小学的假期作业内容。武汉市江汉区卫星村小学的一项作业是，和父母一起赏荷，了解“荷”文化，增长“荷”知识，完成一张关于“荷”的诗文配画。

广州市品德学科中心教研组成员、广州市小北路小学思政老师陈广斌说，“暑假作业不只局限在学科的学习，要充分利用假期到广阔的生活中学习，如体育锻炼、学做家务、读书看报、外出旅游等，根据自己的情况把暑假过充实。”

不同的城市 同一个作业

城市相隔千里，作业却不约而同。

今年暑假，有关“垃圾分类”的作业成为很多学校布置的内容。“厨余垃圾装一起，可回收物和有害垃圾分开装。”尽管武汉市还没有实行垃圾分类，但是市民姚女士的女儿已经开始了这样的暑假实践作业。

姚女士告诉记者，尽管要给孩子讲解可回收、不可回收、有害垃圾、其他垃圾如何分类的知识，但她觉得学校的这项实践作业很有意义，“这项作业可以让家长也与时俱进，一同参与。”

沈阳市皇姑区童晖小学德育主任李衣铭介绍，沈阳市刚刚启动垃圾分类工作，今年学校的暑假作业有一项是“阳光志愿者”，就是鼓励学生到社区做垃圾分类的宣传员和监督员，等开学后回到班级介绍垃圾分类的常识和讲述参与垃圾分类的体会。“这项作业我们提倡学生最好和父母一起做，实现‘小手拉大手’。暑假作业的总体目标是希望孩子在假期愉悦身心，开阔视野，同时积极参与社会志愿活动。”

全国优秀班主任、上海市虹口区第三中心小学教师李莉表示，在暑假，孩子们身处的情境改变了，自我认知更多的不是学生，在图书馆是读者，在交通工具上是路人旅客，在家里是子女晚辈等等。暑假是一个更好更大的生活课堂，要多做一些社会实践作业，增加生活经验。

让假期作业成为日常学校作业的有益补充

“现在孩子的假期作业和我们小时候比，更有多元性选择性，从书面作业转变成实践作业，让学生走出去，亲身感受和体验。作为家长，为这种暑假作业点赞！” 沈阳市南京九校五年级学生家长王海龙说。

一些学校的暑期作业更强调学生的自主探究能力，也与日常学校作业形成了一个互补关系。如广州市东风东路小学四年级的数学暑假作业被家长们以“非常有意思”来形容：阅读两本数学相关书籍，写一篇读书笔记或读后感；学习2阶或3阶魔方玩法，掌握后进行视频拍摄等。

专家认为，暑期作业的悄然演变实际上是中小学推行素质教育成果的一个体现。作业不应再是应试的辅助工具或手段，更是孩子们学习新知识新技能、探索发现、开展社会实践的平台。体验性、实践性、综合性作业更有利于促进孩子全面发展，提升综合素质。

在国外，假期作业也有不同内容。如美国提倡“做义工”，在流浪者收留中心为无家可归的人做饭，在图书馆帮图书管理员整理书籍；英国很多孩子开展家务劳动、服务社区，如为邻居剪草坪，在社区内送报纸；还有一些国家倡导学生到企业参观、体验，开展社会调查，进行爬山、跑步等“吃苦”锻炼等。

专家建议，从整个社会来看，当前针对中小学假期的综合性服务体系并没有完全构建起来。相关部门宜进一步加强学校、家庭、社区的多维立体合作，实现“学校放假，社区开学”，让孩子们在假期里从书本走向生活，快乐成长！(记者王莹、廖君、郑天虹、仇逸)

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)