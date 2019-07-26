原标题：“教得好”可以评教授应成为共识

没有发表一篇论文，从教33年的南京林业大学老师蒋华松评上了教授。据媒体报道，日前，江苏不少高校出台了职称评审新政策：在对“教学专长型”教师进行职称评聘时，不再以发表论文数量作为考核内容，而是将教学业绩取代科研业绩，重点考查其教学水平和人才培养的成绩。

其实，江苏对高校教师进行分类评价，不再以发表论文数量作为考核内容考核“教学专长型”教师，并没有太大的新意，这是一直以来职称评审、人才评价改革的方向。从中办、国办发布的《关于深化职称制度改革的意见》，到全国教育大会提出坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，再到科技部、教育部等五部门发布《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》等都要求破除“唯论文论”。可贵的是，江苏不少高校将这一要求落到了实处。

“不抓本科教育的高校是不合格的高校，不重视本科教育的校长是不合格的校长，不参与本科教育的教授是不合格的教授。”高校教师从事教学，本是教师的本分，但由于高校职称评审存在以论文论英雄的导向，导致高校教学被边缘化，“水课”丛生，学生缺少课堂获得感，制约了本科人才培养质量的提高。另一方面，过分强调论文数量而不重视质量，也导致大量低水平的科研成果被成批生产。

职称评审是一个指挥棒，引导着高校教师对教学与科研关系的处理。教学推动科研，科研促进教学，科研与教学是相辅相成的关系，而非截然对立，但不同的教师热爱以及擅长的内容各有侧重，对于多数人来说，既做好科研，又做好教学并非易事。所以，分类评价，用不同的尺子评价不同类型的教师，引导教师分类发展，方能做到人尽其才。

去年，新时代全国高等学校本科教育工作会议召开以来，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，加快建设高水平本科教育，成为高等教育改革的核心内容。淘汰“水课”、打造“金课”是实现提高本科教育质量的当务之急。而打造“金课”需要教师大量的付出和投入，这就牵涉到关系教师切身利益的职称评定问题。如果不改变“唯论文”的职称评定方式，依然是“教得好不如写得好”，就很难真正激励高校教师重视教学、投入教学。江苏高校破除“唯论文论”的做法，不仅可以消除教师投身教学的后顾之忧，也必将引导和激励更多热爱教学、擅长教学的教师回归教学本分，不断提高教学能力和业务水平，打造更多“金课”，为办好高质量的本科教育夯实基础。

当然，也应该看到，出现重科研轻教学的职称评价取向也与科研成果易于量化，而教学质量难以被量化且主观性较强有关。所以，用教学业绩取代科研成果，什么才是“教得好”，还有共同的标准，必须做到客观、细化，公平、公正。同时，分类评价也不是让教师放弃科研，实践过程中，还要处理好科研与教学的关系，避免从一个极端走向另一个极端。

（作者：杨三喜，系媒体评论员）

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