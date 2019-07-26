广西幼师高专：构建多元协同中高职贯通培养

原标题：协同创新合作共赢构建多元协同中高职贯通培养

为培养合格的幼教师资，广西幼儿师范高等专科学校作为广西培养幼教师资的“龙头”，携手八桂地区的中职学校，经历中高职衔接联合办学、“1+N”联合办学模式、多元协同培养机制三个阶段的10年探索，基于“六个对接”“七个共同”，构建了多元协同中高职贯通人才培养模式。

“六个对接”是指基于中职、高职学前教育在人才培养目标、课程设置、工学比例、教学内容、教学方式方法、教学资源配置等六方面的有机衔接。“七个共同”是指充分发挥学前行业职业教育教学指导委员会和学前专业发展研究基地的作用，结合高职院校、中职院校、幼儿园的力量共同研究专业设置，共同设计人才培养方案，共同开发课程，共同开发教材，共同组建教学团队，共同建设实训实习平台，共同制定人才培养质量标准等“七个共同”。通过建构协同创新联合培养的课程体系实现中高职贯通培养，为其他欠发达地区中高职学校建立幼教师资培养联盟提供有益经验和有效模式，为乡村教育振兴贡献了一己之力。

制定协同创新联合培养的教学标准，推进教学内容与方法的有机衔接。借助我校学前教育教师培养协同中心、学前行业职业教育教学指导委员会、学前教育职业教育集团、广西稚慧幼教集团平台，整合高职院校、中职院校、幼儿园的力量，基于课证融合理念，共同研制中高职衔接五年制学前教育专业教学标准，推进教学内容、教学方法等的有机衔接。

形成中高职培养目标阶梯化衔接，推进中高职人才培养目标的衔接。基于国家职业教育及学前教育的相关文件政策要求，按照学前教育工作者的职业成长规律，将中高职培养目标阶梯化，中职阶段侧重文化科学素养和艺术技能的提升，高职阶段侧重专业知识与专业技能的形成。在此基础上确定中专层次人才培养目标为：培养德、智、体、美、劳全面发展，具备良好职业道德与基本文化、艺术素养，掌握一定的专业知识与专业技能、基本的保教实践能力，乐于沟通与合作的保育员。具体规格为：“一德”即师德，“二能”，即基本的保育能力、配合教育的能力，“三技”即艺术技能、沟通技能、自我调控技能。根据《幼儿园教师专业标准》，结合实际将大专层次学前教育专业人才培养目标定位：培养学前教育领域高素质技术技能型人才，具体规格为：培养具有“三力”幼教情怀，“三心”幼教品格、“三能”保教智慧的“心中有幼儿、脑中有知识、实践有智慧”的稚慧幼儿教师。“三力”即定力、努力、毅力；“三心”即善心、耐心、童心；“三能”即教学能力、才艺技能、反思能力。

构建了“三位一体理实结合”，基于岗位任务的中高职衔接课程体系。以中高职衔接人才培养目标为主线，通过“典型工作任务分析—归纳职业行动领域—形成课程学习领域”的策略，合理重构课程内容，构建了“三位一体理实结合”基于岗位工作任务、中高职衔接的课程体系，解决了欠发达地区当前中高职衔接中普遍存在的课程体系不贯通、文化科学素养弱、技能训练重复等问题。

依托广西学前教育职业教育教学指导委员会建立专业资源共享平台。通过建立委员会官方网站、成员微信群等方式，推动联盟学校之间优质课程教学资源、优秀骨干教师资源共建共享，做好精品资源共享课的推荐工作。高职高专院校可在中等职业学校、幼儿园建设实训室，将高职高专学校的资金投入到实践基地中，共享教学设备资源，促进教学资源配置对接，建立资源共享平台。

发挥成果辐射效应，为欠发达地区学前教育专业人才培养提供借鉴。自实施多元协同中高职贯通人才培养模式以来，学校充分发挥“1”的作用，建立了32所“1＋N”协同创新模式的联合办学实体，培养出大规模高素质技能型幼儿教师，受益学生达到32000人，为欠发达地区学前师资培养院校培育出一支师德高尚、业务精湛、指导得法、行业首肯、社会赞誉的专业教师团队。这一模式也为欠发达地区探索出一条可复制、高效率、高质量的五年制幼教师资培养路径，为实现教育精准扶贫、促进欠发达地区学前教育事业发展作出了巨大贡献。

（作者：张文军 邹霞 李春良）

(责编：何淼、熊旭)