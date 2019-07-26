一组数据看我国教育事业“家底”

原标题：一组数据看教育“家底”

7月24日，教育部公布《2018年全国教育事业发展统计公报》。《公报》显示，2018年全国共有各级各类学校51.88万所，比上年增加5017所，增长0.98%；各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加539.40万人，增长2.00%；专任教师1672.85万人，比上年增加45.96万人，增长2.83%。

我国教育事业的这份“基本家底”，反映着当下中国教育全景和总体“实力”，更关系千家万户。数据背后透露出哪些信息？数据升降间，又预示着何种趋势？访专家、作对比、找趋势，记者带你看门道。

入园幼儿下降3.82%，幼儿园、专任教师数递增——学前教育：努力破解“入园难”

专家解读

李涛（东北师范大学中国农村教育发展研究院教授）：

尽管，受到人口自然出生率下降的影响，在园幼儿人数递增趋势减缓的情况下，2018年较2017年学前教育入园幼儿人数降低了3.82%，但是，我国幼儿园数量和幼儿教师数却呈现持续递增，其中幼儿园教职工和幼儿园教师数都分别达8.08%和6.14%的递增。

不难发现，2018年度幼儿园个数4.60%增长率远快于0.12%的在园幼儿增长率，这为学前教育毛入学率年度递增2.1%，达到81.7%提供了前提性可能。背后凸显的是，我国政府不断加大幼儿教育投入，尝试从学位扩容层面化解“入园难”“入园贵”这一社会焦点难题的努力。

普通小学减少5200所，在校生增加近250万人——义务教育：仍须警惕“大班额”

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全国共有义务教育阶段学校21.38万所，招生3469.89万人，在校生1.50亿人，专任教师973.09万人，九年义务教育巩固率94.2%。

李涛：在小学新入学人数、在校生人数、教职工人数、专任教师数都呈现递增的情况下，我国普通小学数继续呈持续递减趋势。递减的小学多是空间规模和学位承载量较小的学校，但也需要警惕小学的校均规模扩大，将可能在局部城市和县镇地区出现“大班额”问题。值得注意的是，以“教学点”为代表的乡村小规模学校也在从2012年呈持续恢复性递增后，开始出现了微弱下降。此外，小学和初中生师比分别达到16.97：1和12.79：1，这低于19：1和13.5：1的国家标准，呈历史最好水平。

值得进一步注意的是，2018年义务教育阶段进城务工随迁子女较2017年进一步递增，在新户籍制度改革加速和人口向城市流动的双重压力下，为城市进一步从财政投入、学校建设、学位提供、教育提升等各方面推进改革，尤其是破解流动人口子女“入学和就学难”问题，提出了新挑战。

学校、在校生和专任教师数量均有增长——特殊教育：总体质量稳步提升

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王庭照（陕西师范大学特殊教育系主任、教授）：近年来，我国特殊教育发展较快，特殊儿童的安置形式及受教育的内涵也发生了很大变化。在持续增加特殊教育投入的大背景下，我国特殊教育学校建设、特殊儿童入学率及特殊教育总体质量均稳步提升，预计到2020年残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上，非义务教育阶段特殊教育规模显著扩大，普及水平全面提高。同时，特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力也得到了增强。

学校减少近300所，在校生和招生人数均减少30余万——高中阶段教育：各指标多为下降

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全国高中阶段教育共有学校2.43万所，比上年减少298所，下降1.21%；在校学生3934.67万人，比上年减少36.32万人，下降0.91%。高中阶段毛入学率88.8%，比上年提高0.5个百分点。

罗祖兵（华中师范大学教授）：在高中阶段教育中，各项总体性指标除“高中阶段毛入学率”略有上升外，其他各指标均呈下降趋势，这一趋势显然与当年的计划生育政策有关。比较而言，普通高中教育同成人高中、中等职业教育变化有很大的不同。在国家宏观政策调整下，初中毕业生进入普通高中和中等职业学校的比例大致为1：1，但现状是，许多初中毕业生都不愿意进中等职业学校学习。因此，要加强中等职业教育改革以提升其质量，增加其对学生和家长的吸引力。

在学总规模近4000万人，高校增加32所，达到2663所——高等教育：大众化进一步加强

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全国各类高等教育在学总规模达到3833万人，高等教育毛入学率达到48.1%，全国共有普通高等学校2663所（含独立学院265所），比上年增加32所。

罗祖兵：在高等教育中，各类总体性指标均呈上升趋势，说明高等教育大众化进一步加强。目前，普通本专科在校生的增长比例大于普通高等学校教职工的增长比例，这意味着大学大班额教学的情况，一时仍难以改变。高等教育要想切实提升质量，仍需进一步加强教师队伍建设，既要提升高校教师素质，亦要增加高校教师数量。此外，研究生教育增长比较快，说明人们对高层次的高等教育需求旺盛。

民办学校数量超各类学校总数三成，在校人数占近两成——民办教育：发展迅猛，质量提升更关键

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罗立祝（福建师范大学教育学院副教授）：近年来，国家政策鼓励发展民办教育，一些社会资金踊跃参与，使得民办教育迅猛发展，学校数超过全国各类学校总数的三成，在校生数占全国各类学历教育在校生数20%，民办学校在校生数的增长速度超过全国各类教育在校生增长速度的2.5倍。民办学校的发展，在一定程度上弥补了公办学校的制度短板和单一性缺陷，满足了人们多样化、个性化的教育需求。

在此过程中，一批优质民办学校快速崛起，但也有不少民办学校存在功利化办学、片面追求应试成绩、恶性竞争招生以及存在安全隐患等问题，需要国家在政策上进行进一步规范与引导，在稳定数量的基础上，更加注重民办学校教育质量的提升。

（图表数据来源：教育部《2018年全国教育事业发展统计公报》）

（本报记者 陈鹏）

(责编：何淼、熊旭)