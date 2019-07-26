原标题：人社部：今年834万高校毕业生就业平稳

本报北京7月25日电（中国青年报·中国青年网见习记者 耿学清 实习生 孙汝铭）今天，人力资源和社会保障部召开2019年第二季度新闻发布会。人社部就业促进司司长张莹表示，今年上半年，我国就业形势保持总体稳定，其中2019届高校毕业生共834万人，目前就业进展总体平稳。

据人社部监测统计，今年1~6月，全国城镇新增就业人口737万，完成全年目标任务的67%。6月，全国城镇调查失业率为5.1%，低于5.5%的预期控制目标。

当前，正值高校毕业生离校高峰期，部分没有就业的毕业生正集中进入市场求职，为做好这一时期高校毕业生就业工作，张莹介绍，近日，人社部会同教育部、财政部、公安部、人民银行出台专门文件，加大政策服务支持力度。同时，人社部向2019届高校毕业生发出公开信，发布政策服务指引、信息查询渠道和求职陷阱提示。

人社部将开展政策落实服务落地专项行动，发布政策服务清单，简化政策凭证和申请程序，努力将扩大基层就业、企业吸纳就业、灵活就业等政策落地见效，促进高校毕业生多渠道就业。

下月起，人社部推出的就业指导系列公开课将陆续上线，同步开设在线指导咨询，组织专业力量为毕业生提供就业政策、求职方法、就业手续等方面的指导，帮助他们解决求职中遇到的问题。

人社部还将开展系列专项服务活动。8~9月，将部署实施高校毕业生就业服务行动，对离校未就业毕业生集中跟踪帮扶，提供岗位信息、职业培训、就业见习等服务；9~11月，开展大中城市联合招聘秋季专场，组织线上线下和跨区域巡回招聘；11月底到12月初，开展人力资源市场高校毕业生就业服务周活动，面向往届毕业生和2020届毕业生，提供招聘指导等各类服务。

在此过程中，人社部将把困难毕业生和长期失业青年作为重点帮扶对象，持续抓好三年百万见习计划、青年就业启航计划的实施，帮助青年更好地融入就业市场。

(责编：何淼、熊旭)