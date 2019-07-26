驻布里斯班总领馆致信中国留学生 冀平安完成学业

据中国驻澳大利亚布里斯班总领馆网站消息，如今处于留学旺季，留学安全问题引人关注。为此，驻布里斯班总领馆致信广大留学生，提醒他们在澳大利亚注意安全，平安完成学业。

亲爱的同学们：

中国驻布里斯班总领馆欢迎你们来到澳大利亚昆士兰留学！

你们所在的昆士兰州治安状况总体良好，但与留学生相关的各类案件仍时有发生。我们为你们盘点了涉中国留学生的高发安全案例，希望你们能认真看完这封信，加强自我防范意识，平安顺利完成学业。

一是电信诈骗。近来最高发的安全隐患，许多留学生都曾上当被骗。诈骗分子通常打电话冒充“中国驻澳使领馆”、“快递公司”等，在套取个人信息后，以涉及各种犯罪索要“保证金”、“优先调查金”等为由实施诈骗，甚至假称受害人被绑架向家人勒索赎金。

二是各类骗局。有的留学生轻信微信群、QQ等网络社交平台上优惠汇率换汇或是优惠价格代缴学费、房租，贸然转账而遭受巨大损失。有的留学生在代购过程中轻信对方许诺，贸然转账。还有的留学生租房被骗、在网上出手二手物品交货时被抢劫。

三是失联失踪。经常有留学生因为去海岛、山区游玩，那里通常网络信号不佳，未能及时与家人联系而导致的“失联”、“失踪”，引起家人担忧并报警或向总领馆求助。

此外，涉及交通、盗抢等人身安全的案件也时有发生。

遇到上述紧急情况时，你们一定牢记首先拨打澳报警电话“000”求助。也可拨打我馆领事保护与协助紧急联系电话(+61-7-30128090)。或拨打中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线(+86-10-12308)。

同学们，中国驻布里斯班总领馆永远是你们在这里的家！我们会经常在官网和微信公众号发布相关的安全提醒。

我们真诚希望你们在这里遵纪守法，加强防范，平安留学、快乐留学、成功留学，让你们的亲人放心、安心！

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)