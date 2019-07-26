从不熬夜学习的你为何熬夜追剧打游戏？

北京师范大学研一的于彬有一句“养生箴言”：不到万不得已时绝不能熬夜——论文是看不完的，导师的活儿是干不完的，该睡觉时就要睡觉。毕竟，晚上不好好休息，白天怎么集中精神努力。

可一旦遇到对胃口的小说和韩剧，于彬便把“养生箴言”抛之脑后，躲在被窝里一口气刷剧到凌晨3点，“还差一点就看完了，不看完心里不踏实。”

这种情形，网络人称“双标”，即对于同一件事情用不同的标准对待。

“双标型熬夜”成为热词，戳中了不少人的痛处，网友纷纷留言表示“太真实了，莫非有人在偷窥我的生活”。对于很多人而言，打游戏追剧熬到通宵也心甘情愿，一旦工作学习写论文到零点，若不是DDL紧急，便会自我宽慰：“不行，晚睡对皮肤和身体伤害太大了，必须早点休息！”

有网友认为，写论文杠期末才是爆肝熬夜，属于加班。自愿的不叫熬夜，而是快乐狂欢夜。也有网友表示，常常为剧中别人的爱情熬夜，为自己的工作学业养生，且自愿的熬夜属于睡觉的一部分。更有网友觉得，白天为了生存而打拼，夜里才是属于自己的时间，自己的时间当然不能用来工作，只能用来做喜欢的事情，可做着做着，就超时了。

刚参加工作一年的宋英煕发现，职场和校园大不相同。过去在大学期末周末都未曾熬夜的她，工作后反而每天都在零点之后睡。身为银行柜员的她，很少因为加班而熬夜，下班后的时间往往用来看电影，凌晨再发一条朋友圈观后感，作为一天的结束。

“倒不是必须要熬夜，只是觉得白天的自己只是柜台里的机器，毫无灵魂，只是为了生存奔波。只有夜晚一个人的时候才可以真正放飞自我，不需要面对复杂的人事关系，能在没有人打扰的空间里做自己想做的事情，所以舍不得睡。”

南京金陵学院的大四学生杨自达也深有感触，最近忙于写毕业论文的她，每晚写到10点便进行不下去，告诉自己该休息了。可躺在床上打开微博刷爱豆的消息，一不留神就到了深夜，甚至还曾为了给爱豆投票，熬到凌晨3点。“看着他们就会很开心。忙了一整天的论文，只有夜晚才能闲下来做自己想做的事情，一不留神就到深夜了。不过，为喜欢的人做这些事，熬夜也值得”。

北京师范大学心理学部心理辅导员黄利老师表示，当前生活节奏过快，白天人们都像陀螺一样不停地高速旋转，只有在晚上才能真正慢下来，和自己的心灵真正接触。“熬夜为什么是享受，因为是在做你喜欢做的事情。白天是为别人而活，晚上是最放松的时候，和自己的心更贴近。所以为什么我们会舍不得合上眼睛睡觉，因为做的是自主选择的事情，而非被迫去干”。

但实际上，熬夜也是自控力不足的表现。正在实习阶段的李自很苦恼，他往往出于放松的目的打开电脑玩游戏，但总是一玩就忘记了时间，和队友连麦到两三点。碎片化的娱乐时间能给人带去快感，让白日疲惫的身心感到满足。但人们夜晚的自控力也往往比白天差，不知不觉中在各种现代化工具中消耗了夜晚的时间。

荷兰学者Kroese曾在大量社群调查和数据分析的基础上提出“睡眠拖延”的观点，即晚上人们常常由于娱乐等各种行为，迟迟不肯入睡。Kroese认为，导致这个现象的最主要的原因，是自我约束力不足。通过数据量表的分析和比对，一般拖延行为和睡眠拖延行为有高度的正相关性，而自我控制能力与睡眠拖延时间呈显著的负相关。在学习生活中控制力弱的人，也往往控制不住“放松”的时间，更容易因为娱乐而熬夜。

当白天的“被控制感”和“负重感”影响了自己的幸福感，人们都希望能通过晚上的时间控制自己的生活。有网友说，“夜晚可以让人们卸下白天的面具，在深深的夜色里自由呼吸，让煎熬的灵魂重新获得力量。每一个熬夜的人，或许都只是想做一个真实的自我。”尽管熬夜可以让人们放松，给人时间独处和做自己。但熬夜换来的时间、空间和快感，其实不一定非要以消耗身体健康为代价。

每个熬夜的人都深刻知道，熬夜百害而无一利，可很多人依旧在深夜里努力地撑着眼睛，疯狂透支着第二天的精力和快乐。或许，不妨把这种“双标”变成“单一标准”，学着通过增强自己的自控力去终止那些“非必须性”的熬夜。（余冰玥）

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