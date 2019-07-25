“老师有目标，教学有活力”：福州县级中学“私人定制”教学方式

原标题：教师充满激情 校园就会生气勃勃

与福州核心城区近在咫尺，生源竞争中却不占优，教育教学资源也是种种弱势劣势，但是实现了学生成绩的“低进高出”，福州长乐一中今年有11名学生被清华北大录取，其中既有信息学奥赛的精英，也有“裸考”敲开名校大门的普通学子。

对于一所县中“突兀而起”的进步，虽然被谦虚地归功于“出乎意料，有些运气的成分”。但是，校长郑其强言语中还是夹带着自豪：“一所学校如果教师充满激情，校园就会生气勃勃。我们有一群有目标有远方的敬业老师，教出一群有目标有远方的努力学生，这也是长于自主、乐于进学的师生们送给百年老校的最好礼物。”

不努力会被别人说 教师们的工作从来都是先做再说

“这是一份可以影响别人命运的职业，不好好教书是天大的罪过。”无论大会小会，郑其强无时无刻不把师德挂在嘴边。在他看来，教育就是良心活，“干多干少其实很难马上显现效果”。但是他始终认为，教师们都是过客，一中的牌子却是铁打的招牌。“我们是有129年办学历史的老校，百年校史依靠一代代教师写成。” 郑其强指着校园三座有百年历史的红砖楼说。

翁国锵，一位普通的退休教师，但是长乐一中的校友们只要一回校就会提起。这位老师不是教学名师，只是一位普通的生管老师。但是翁老师把这份工作做到了极致：学生一打照面他就能喊出姓名；熄灯后巡视宿舍，他听声音就能点出哪个学生出声。对他的严格所有学生都是又怕又服气。

无论是教学岗还是后勤岗，“作为一中教师，应当有这样的觉悟，不努力就会被别人说，这是他们成就感和荣誉感的来源。”郑其强说。在这样的氛围中，不同于用行政制度去拘束，爱岗敬业已经成为长乐一中教师不需要别人提醒的自觉。

“中午一放学我们会找老师答疑，她耐心地一个个解决，经常是讲到一两点，食堂都关门了。”说起物理老师郑铮红，已经录取北京大学的2019届学生王颖非常感动，“大家都有点不好意思，但是老师从来都不会推辞。”

说起语文课任老师蔡奋，陈乐形容他是“真正的兢兢业业”。“他的备课很扎实，就连作文课他都要写课件。平时兼任段长工作加上两个班的教学，可是我们交的每篇周末读书笔记，他都会认真细致写上评语，一个不漏。”陈乐从一所乡镇中学考入长乐一中，语文和英语基础比较薄弱，但是在老师的帮助和自身努力下，三年后他以优异的成绩被清华大学录取。

起早摸黑，每天的晚自习结束后只要还有一名学生，都会有值班老师陪伴至10点半。为了心无旁骛地教学，原来的教研组长、英语教师陈洁坚持带完高三毕业班才“回家备孕”。

现在已经是2019届高三年段生物集备组组长的林廷柏说，他一直以原来的教研组长张玉协老师为骄傲为榜样。“2007年到校后他就是我师傅，平时上课精彩，非常敬业。年段带4个班，一周16节课，晚自习他还会坚持参加，帮助答疑。每一个学生的情况他都非常熟悉。集备组给他分配任务，无论是备课还是批改作业，他都认真完成。”

“不要只看到别人的成绩，看到别人得到了多少，要看到成绩的背后别人事先做了多少。”郑其强说，长乐一中教师们的工作从来都是先做再说。“学校也把全力倾斜一线教师，发展教师放在第一位，创设有情怀、有温度、有厚度的人文教育氛围。”

今年暑假，老师们将会进行一次特别定制的游学之旅。学校教研室副主任宋家旺正在和中国人民大学对接，根据前期调研，针对性地开出“学习清单”：这其中有专家的理论引领，涵盖教育理论、命题方向；也有名校的参观交流，与人大附中、北京四中一线名师的面对面。这次为期两周的“游学”预计耗费30万元，将有四五十名教师受益。

“老师反映以往的培训都是上级要求，针对性和时效性都不够，甚至还有重复培训的情况出现。”宋家旺说，学校除了对新分配的教师签订三年师徒协议,开展青年教师基本功考核,教学技能比赛,推荐老师参加省市以及全国的各项大赛外，近年来还巧借外力与省内外高校合作，由老师根据自身需要进行课程选择，学习正确教育理念和课堂教学思维方式的“私人定制”，已经成为学校师训的重点方向。

“只要老师有意愿，一般学校和区教育局都是一路绿灯。唯一要求就是老师们要回来积极分享，要能够反哺课堂，反哺教学。”英语教研组组长林敏蓉说，每次外出培训都会很有收获，并主动及时地反哺应用到教学中。

老师“学业务”的积极性得到调动。近一年来，2019届高三段长蔡奋带着教师组团外出“取经”，走访了石家庄精英中学、河北衡水中学、华中师大一附中、武钢三中、襄阳五中等名校。带着教学中的疑难问题向名校的一线教师请教，交流他们对于高考的备考心得和方案，从而更加有效地指导本校的教研和备考，学科成绩提升显著。

“老师有目标,有奔头,有动力, 在三尺讲台中找到自己的成就感，他们自然在教学工作中就更有活力，也在学生成长感恩中感受自己的价值获得肯定。”长乐区教育局局长林庆龙说，他们有意筹划建立教育基金，教师应该得到更多的尊重和更好的待遇，有更好的认同归宿感。

建立题库定制考卷 分层辅导精准教研渗透每个学生

相对于许多一级达标校，长乐一中生源平均“入口”分数都要低许多。“教研，是提高学生成绩的重要手段。” 分管教研的副校长陈峰说，教研是立校之本，需要全体教师教学上无私奉献、刻苦求实的作风，主动精准踏实的教研。

“对学生的教学，不只是知识点，习惯养成教育是学校教育的重点。” 陈峰说，从学生学习行为规范到学科教学行为规范，通过教研组，长乐一中制定出台了各科学习规范要求，如课堂规范、作业规范、错题规范等，以及学法指导指南，这些会跟随录取通知书在开学的第一天送达学生手中。“军训时还要组织学生专门学习。”

市面上的教辅材料非常多，题库更是如山似海，“哪些适合长乐一中，又有哪些适合每一个孩子？”8年前，以化学和数学作为突破口，学校开始试点建立自己的学生作业题库，目前已经覆盖所有主干学科。数学名师工作室、教研组长张国华说：“学校把权力下放到教研组，组长直接对校长负责，资源挑选的重任担在教师身上。”

每周的集体备课，教师们会结合本周的教学内容，反馈上周作业或者考试的情况，然后分析不足，最后有目的地挑选题目编制练习。“练习中的题目目的都是巩固提升，对前段学习知识的补缺补漏。”张国华解释，“每学年还会对题库进行30%左右的更新，以适应最新的命题走向和教学科研动态。”

教研，既备教师，更备学生，对于学情的准确分析和精准把控，出自课任老师每一次考试之后的质量分析。“备课组是三年一盘棋进行整体规划，高三年段20个班主任都会有每个阶段细化的工作任务，备课组会对每一次考试进行详细的质量分析，根据重点任务目标进行反思，回头看目标反思。”高三年段段长蔡奋说，“暴露出的问题这次解决没有，没有解决是为什么？”

老师的“累”还体现在每天的早读和晚自习，老师们要为学生制定目标明确的学习计划，高三6门科目每天轮流安排晚自习前段的30~40分钟，进行限时考试训练，以此培养学生的考试节奏感和做题速度。

质量分析不仅针对教师，也面向学生。每次的月考分析会，蔡奋都会亲自上阵，面对学生聊自己观察到的普遍问题，对标任务清单细谈不足，也请学生代表上台分享经验，还会征集学生的个别问题详细解答。

细致和规范也渗透到学生的日常学习中。长乐一中的学生都会有自己的学科卷夹。“6科习题考卷整理好，错题分门别类归纳，还要学会自我反省，做自己的考试分析。”今年被清华录取的梅航岳也曾经有过成绩下滑的瓶颈期，“那段时间每次考试我就会自己写一份质量分析，针对薄弱环节进行集中突破。”

从高二下学期开始，学校还会针对学生个人进行更详细的定点突破。学差生的短板，尖子生的薄弱环节，都会在量身订制的习题卷中得到补缺和强化。如此精细精准的校内分层辅导，既满足了大部分学生的需求，也让吃不饱和吃不下的学生得到了特殊关怀。

教师们还充分利用各自的特长爱好，开设兴趣拓展系列课程，开发丰富的校本课程。校本课程还与学生社团结合，激发教师的积极主动性，迸发出更大的能量。舞蹈教师林晓翠，不仅能编写校本教材，还带领学校的啦啦操代表队参加国际比赛荣获第三名。学校立足长乐开发的精品课程校本教材《长乐地理》《长乐民营企业》《长乐名家名作》《长乐历史文化》《长乐珍品》年内将会正式出版。

“激发学生学习内生动力，将励志教育理念和德育工作相融合，也是学校老师每天的工作之一。”2019届高三（5）班班主任陈中根老师说，“每个班都会唱班歌，我们班是《我们都是追梦人》，唱完特有精神，也是高三生活中的小鼓励。”王颖觉得，这个励志小环节挺有趣，激发了班级的凝聚力和进取心。

高一年段关注起始，重在规范；高二年段关注过程，重在规划；高三年段关注成长，重在调控。陈峰说，通过全校课前励志口号、课前读经典、课前班歌、激情跑操、大小班会、无声晚自习，学生在多样化的活动中逐步学会自主管理、主动学习。

在长乐一中，每个班级都有励志口号，激情跑操后还有特别的小班会。在班会上，评选出的“今日之星”会给大家分享自己的高考目标，分析差距进行自我反思和自我鼓励。“每个学生都要上台，胆怯者可以锻炼胆量，优秀生学会乐于分享，后进生也会从中汲取能量。”（林耀 张颖）

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)