儿童剧“不讲道理”更受欢迎

漫长的暑假是孩子们期待的好时光，也是演出市场热度最高的时候。儿童剧演出是北京演出市场的重头戏，而暑期正是儿童剧集中上演的时候，暑期两个月时间里北京将有近百部儿童剧演出数百场。

“蓝海”催生众多演出品牌

据统计，近几年来北京儿童剧演出市场一直在稳步增长，2018年达到4060场，观演人次超过160万，票房过亿元，可以说是演出市场的“蓝海”，越来越多企业和机构加入其中，也催生了“中国儿童戏剧节”、“春苗行动”、国家大剧院国际儿童戏剧节、天桥艺术中心“缤纷儿童”嘉年华等众多品牌活动。

当下儿童剧演出市场中最为观众熟悉的应该是由中国儿艺举办的中国儿童戏剧节，以其大体量、覆盖面广而著称，今年就有14个国家的57部作品演出191场。最有成长性的则是由北京文旅局主办的“圆梦中国·春苗行动”北京市优秀少儿题材舞台剧剧目展演。已连续举办八届的“春苗行动”，从最初只有十部剧目、二十多场国内院团带来的演出，到现在已经成为暑期儿童演出的重要品牌，今年共有二十部剧目演出四十场，其中不乏国际优秀作品。

国家大剧院国际儿童戏剧季是暑期市场的一匹“黑马”。去年，国际儿童戏剧季的开幕式剧目丹麦多媒体儿童剧《安徒生童话》、奥地利维也纳美泉宫木偶剧院的儿童版木偶歌剧《魔笛》《糖果屋》，以及澳大利亚纸幕影像游戏剧《光影奇妙夜》都一票难求，尤其是《安徒生童话》随着首演口碑爆棚，“黄牛”把票炒到了1000元一张。今年，他们依旧引进了多部高质量的国内外作品。除此之外，天桥艺术中心举办的“缤纷儿童嘉年华”北京剧院儿童戏剧嘉年华也都是近年来出现的，各具特色的儿童剧演出品牌活动。

原创崛起传统题材受青睐

“蓝海”往往蕴含着无限生机，儿童剧市场的海量需求对国内原创儿童剧起到了巨大推动作用。

国内原创剧目质量正在逐步提高。中国儿童戏剧节开幕大戏是中国儿艺的音乐剧《火光中的繁星》，这个作品打破了人们传统概念里儿童剧的小格局，钢铁质感的舞台俨然就是一部大片的场景。“春苗行动”展演剧目《体育场的流浪猫王》，虽然是一部儿童剧，但制作方却花比一般儿童剧演员更高的演出费，邀来时下话剧市场上非常受欢迎的实力派演员黄澄澄、陈雅狄、彭梓桁等人演绎。相关负责人表示，这样做是为了提高整部剧的质量，这些优秀的演员虽然不能参加全部演出，但他们的表演将为后来的演员奠定较高的演出标准。

在原创儿童剧中，中国传统文化题材越来越多，许多非遗项目被融入其中。今年“春苗行动”中就有中国木偶剧院的《偶王归来》，这部作品将八部经典杖头木偶精彩片段汇聚在一部剧中，也是国内杖头木偶戏第一次集体亮相。《毛猴谣》则以老北京手工艺品毛猴为题材进行演绎，将中医文化、中华武术融入其中。《汉字王国之成语秘境》展开了一个拟人化的汉字世界，为孩子们讲述汉字背后的故事。

前不久，北京皮影剧团出品的《影戏传奇》更是为孩子们打开了一个新鲜世界。小观众在剧场里目不转睛地看完演出后，走出剧场还在琢磨皮影的表演。一位小观众说：“以前只听说过皮影是很古老的艺术，通过这部戏才发现皮影这么好玩儿。我还了解了皮影的历史，发现了很多好玩儿的故事。”

好作品会把疑问留给孩子

在第九届中国儿童戏剧节“国际儿童戏剧合作与发展论坛”上，比利时克鲁库什戏剧节艺术总监格哈德提到，儿童剧作品的艺术质量非常重要，好的作品就是问问题，把疑问留给孩子，“如果看过一个作品后儿童会和父母继续讨论，有自己的理解，这个作品就是成功的。”

国家大剧院戏剧戏曲部负责人赵菲说，大剧院国际儿童戏剧季中往往国外的作品更受欢迎。究其原因，虽然原创剧目水平在增长，但许多原创作品还停留在怎么讲好一个故事、说明白一个道理的层次，很少会留什么疑问给孩子，很难让孩子和父母产生讨论空间。国外引进剧目则相对意象化一些，会通过丰富的表现形式来为孩子传递一些概念，营造更大的想象空间。比如他们今年引进的匈牙利魅影舞剧《幻梦奇缘》，是用影子舞加黑光剧加人影互动的方式讲故事，故事里爸爸在变老，孩子在成长。来自法国沙皮玩具乐团的《波波波尔斯卡》也是大开脑洞，四位超酷的音乐家从世界各地搜集了400多件古董玩具乐器，给可爱又复古的动画片做配音。另一方面，因为许多引进剧目是用英语演出配合中文字幕，许多家长也想借观看演出来对孩子进行语言启蒙。

戏剧评论人徐健认为，与国际作品相比，国内原创作品的短板很大程度上是因为儿童剧的专业创作团队、热爱并致力于从事儿童剧推广传播的人依然不多，大量演出机构对儿童心理和儿童剧创作规律认知缺乏，难以真正考虑不同年龄段孩子的接受和审美特点，使得低幼、幼稚乃至哄孩子开心成了儿童剧的代名词。

IP无罪，一味逐利才是病

据道略演艺统计，2018年北京儿童演出市场票房超100万元以上的剧中，由外地机构制作的有80%以上是版权引进的IP剧。今年暑期演出剧目中也可以看到有《海底小纵队》《爱丽丝梦游奇境》《马达加斯加》《冰雪奇缘》《白雪公主》等IP作品。

观看了许多国内外作品的徐健发现，IP本身没有问题，国外作品也在大量使用IP，比如小猪佩奇、匹诺曹、爱丽丝等，“重要的还是创作观念和舞台呈现，从国外作品看，他们并没有不断重复、模仿原著的讲述方式，满足于讲一个耳熟能详的故事，而是会找到当下儿童的兴趣点，去尝试如何给当下的儿童讲好一个故事，这个‘好’体现了创作者对儿童剧的思考。”正是在这样的思维指导下，国外IP剧充满想象力，充分调动儿童的观赏情绪，注重展示戏剧的艺术魅力，增强剧场体验感。

但在国内儿童剧市场，观众选择“IP剧”则面临风险。国有儿童院团的作品往往有严格的专家论证和严谨艺术追求，一些形成品牌的民营演出公司也注重儿童剧品质和艺术的经营，但更多的演出机构选择IP剧则有“追金逐利”倾向，在创作上参差不齐，有的剧目就是简单把原IP的形象搬上舞台就完事，艺术创作想象力匮乏。徐健认为，中国的儿童剧创作者还要有创造本土剧场IP的自觉，打造属于自己的有较高艺术品质、市场潜质的作品。（牛春梅）

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