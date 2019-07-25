70年来我国教育事业取得巨大成就

■学前教育毛入园率从1950年的0.4%提高到2018年的81.7%

■小学净入学率从1949年的20%提高到2018年的99.95%

■初中阶段毛入学率从1949年的3.1%提高到2018年的100.9%

■高中阶段毛入学率从1949年的1.1%提高到2018年的88.8%

■高等教育毛入学率从1949年的0.26%提高到2018年的48.1%

教育部昨日发布2018年全国教育事业发展统计公报，对去年全国教育事业发展各项数据作了全面统计。

统计数据显示，2018年，全国有各级各类学校51.88万所，比上年增加5017所，增长0.98%；各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加539.40万人，增长2.00%；专任教师1672.85万人，比上年增加45.96万人，增长2.83%。

值得一提的是，2018年全国教育事业发展统计公报在所配图表有关在校（园）生和入学率的统计中，同时发布了1949年（或1950年）、1965年、1978年、1990年、2000年、2010年、2012年、2015年、2016年、2017年等年份的数据，通过比较看到，新中国成立70年来教育事业取得了巨大成就。比如，学前教育毛入园率从1950年的0.4%提高到2018年的81.7%，而在其他学段，1949年和2018年两个年份的统计数据比较显示，小学净入学率从20%提高到99.95%，初中阶段毛入学率从3.1%提高到100.9%，高中阶段毛入学率从1.1%提高到88.8%，高等教育毛入学率从0.26%提高到48.1%。

统计公报发布了各学段统计数据。其中，学前教育阶段，全国有幼儿园26.67万所，在园幼儿4656.42万人，专任教师258.14万人；义务教育阶段，全国有义务教育阶段学校21.38万所，在校生1.50亿人，专任教师973.09万人，九年义务教育巩固率94.2%；高中阶段教育，全国有学校2.43万所，高中阶段毛入学率88.8%；高等教育，全国有普通高校2663所，在学总规模达3833万人，高等教育毛入学率48.1%。

统计公报显示，全国义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女共有1424.04万人。其中，在小学就读1048.39万人，在初中就读375.65万人。全国共有特殊教育学校2152所，专任教师5.87万人，招收各种形式的特殊教育学生12.35万人。

统计公报还显示，全国有各级各类民办学校18.35万所，占全国比重35.36%，招生1779.75万人。各类教育在校生达5378.21万人。（赵秀红）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)