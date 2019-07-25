原标题：教育时评：让“宽进严出”成为高职院校新常态

高等教育“宽进严出”已是当前的共识。取消“清考”制度，严把毕业出口关，劝退硕士、博士研究生……一系列的消息，标志着混学历的日子一去不复返了。

近日，深圳一家职业教育学校也爆出新闻，仅87%的学生顺利毕业，未达标者或结业或劝退。该校学生直言，这是“史上最严的一年”。

在“宽进严出”日益被社会认可的背景下，职业教育收紧出口并不令人意外。

随着社会物质经济发展，职业教育的重要性日益凸显。这一点从政府工作报告中可见端倪：相比前两年的寥寥数语，2019年工作报告中将职业教育的重要性提升到了一个新高度，并明确提出了一系列引人关注的改革措施。如：改革完善高职院校考试招生办法、大规模扩招100万人、改革高职院校办学体制、加大财政投入等内容。

职业教育如此受重视，与信息化浪潮即将到来密不可分。

回顾历史不难发现，每一次工业浪潮袭来，都将改变社会生产的面貌及形式。譬如第一次工业革命，大量纺织、印刷机器设备的出现，让传统手工业者走进工厂；而汽车的诞生，促使马车夫重新学习驾驶技术，转变为出租车司机。

在可以遇见的未来，5G技术、人工智能、物联网将主导各行各业的生产生活，势必催生一批全新的职业。

以人工智能为例，当其与各行各业紧密结合后，必然要求一批掌握新知识、新技能的蓝领工人从事生产劳动工作，而职业教育恰好可以在这里大显身手。

从政策上不难看出，职业教育已经被提升到国民教育体系和人力资源开发体系重要组成部分的高度。职业教育的健全发展，从学生角度看，可以满足其实现美好生活愿望的途径；对国家而言，则是推进人力资源强国建设的重要抓手。由此看来，职业教育把紧毕业关，就很容易理解了。

“宽进严出”必然能够推动职业教育深化发展，这一点毋庸置疑。但要注意的是，降低毕业率并不等同于“严出”，两者没有必然的联系。真正的严出既要求学生态度认真地完成课业，也对学校提出了更高的要求。

拿一份ppt混日子的教师、与社会实际需求相去甚远的课程都应该被剔除掉，从根本上提升教育水平，践行校企合作、产学研融合的理念，提升学校课程的含金量，才能让“宽进严出”成为职业教育的新常态。（杨 仑）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)