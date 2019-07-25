教育部体卫艺司司长王登峰：用433阵型蹚出中国学校体育改革新路

“校园足球要有四个坚强的后卫，有三个中场，还要有三把尖刀，把基础做实，把中场守住，然后奋不顾身、锐意进取，蹚出一条中国学校体育改革发展乃至中国体育改革发展的新路。”7月23日，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在教育部新闻发布会上表示，“433”阵型是足球中一种进攻阵型，他同样用“433”理论勾勒了一幅校园足球发展的全景图。

其中，“4”即四条成就。王登峰介绍，这5年来，校园足球取得了显著进展，可以用“实”“全”“真”“足”四个字概括。具体来说，包括普及做实，目前教育部在全国遴选认定了24126所校园足球特色校，建成了地市级和省级校园足球试验区38个，已经认定了135个校园足球试点县，同时也已经在全国第一批建立了47个校园足球“满天星”训练营，为校园足球普及工作打下了坚实的基础；教学、训练、竞赛等体系做全，比如校队训练、班级训练以及高水平的教练对区域内优秀队员进行训练，已经形成了体系和制度；师资队伍、场地设施、扶持政策等保障做真，除了中央的专项扶持经费，各个省（区、市）也都建立了专项扶持经费，主要用于组织校园足球的教学、训练和竞赛活动以及足球教师培训；融合做足，目前教体融合遵循的是一体化设计、一体化推进、自成体系、相互支撑的融合原则。

“3”即三条经验。王登峰表示，中国校园足球要走一条坚定、开拓、进取的新路，不能走急功近利的老路，更不能允许出现各种形式的形式主义。要教学就老老实实教，认认真真地教，要训练就本本分分地练，要搞竞赛就规规矩矩地赛。是什么样就是什么样，有多少人参加就是多少人参加，水平如何就是如何。这是一条最重要的经验。

此外，王登峰指出，校园足球的最终目标，是要培养一大批会踢球的优秀的数学家、物理学家、生物学家、律师、法官、警察、教师等，当然也会培养少数有着扎实文化根基的优秀足球运动员，这是校园足球要实现的目标。因此，一定要坚持教育系统的主导，同时一定要全方位地去组织协调全社会对学校体育特别是校园足球工作的支持，主动争取社会各界广泛的参与和支持。同时，在校园足球的推进过程中，普及是基础，提高是对普及的激励。校园足球工作要成为探索中国式的足球青训体系的一条重要通道。

接下来，王登峰表示要打造校园足球2.0升级版，并指明了“3”个工作方向：首先，校园足球工作的升级版一定要落实立德树人根本任务，要着力打造学校体育改革发展的排头兵。教育部将在年内出台一个关于加强学校体育和美育改革发展的文件，中心任务就是要立足于教会、勤练和常赛的学校体育发展格局。要改变对学校体育、对青少年体育活动的一些根本性的认识，体育对人才成长的关键性作用，要做到移风易俗。

其次，王登峰指出，要立足普及构建八大体系，着力打造中国特色的足球青训体系。“‘满天星’训练营，就是选择一些条件好的地方，由国家选派高水平教练组织这个区域内的教学训练和竞赛活动，同时组织当地的教师和教练对有潜质的孩子利用周末和节假日进行训练，这就是我们要着力打造的中国特色的青训通道”。他希望把更多的职业俱乐部加入到“满天星”训练营，把足协更多优秀教练充实到校园足球竞赛、教学、训练体系中。

最后，王登峰强调要锐意改革，开拓创新，深化学校体育改革并作为中国体育改革发展的支撑体系。包括要做强学校体育的师资队伍、学校体育的场地设施条件，并在这两个方面要实现教体更深入的融合，让体育系统里的优秀人才能够更多地进入到学校体育之中来，也把体育系统的优质场地资源能够让学校有更多的共享；要形成校园体育和职业体育、社会体育更加深入、更加广泛、更加全面的相互支撑的体系；最重要的是要建立一整套的学校体育、社会体育、竞技体育的荣誉体系。（孙庆玲）

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