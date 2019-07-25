原标题：华为年薪百万招博士是为能力而非学历埋单

最近，一张华为总裁办的电子邮件截图在网上流传。这封电邮显示，华为今年将从全世界招20~30名天才“少年”，往后每年增加，调整队伍作战能力。同时，制定了2019届顶尖学生年薪制方案：8位2019届应届博士生年薪89.6万元起，201万元封顶。

年薪百万招人才？高吗？如果与国内一般的博士毕业生收入水平相比，当然算高了。但是，按照国际标准来看，也没那么夸张。比如，美国求职网站Glassdoor发布的2017年美国科技行业薪资报告就显示，Google平均年薪为15.5万美元，微软平均年薪为14.4万美元，Facebook平均年薪为15.5万美元，折算成人民币差不多就是百万年薪。华为要引进世界顶尖人才，其薪资水平自然要向“国际标准”看齐。

这则新闻最让人诧异的地方，其实在于百万年薪所招的是应届博士生。至少在国内而言，的确较为罕见。这可能会让部分人感叹：高学历真值钱。但是，华为为应届博士生支付高薪，归根结底是为他们的能力埋单，而不仅是博士学历。

根据教育部发布的《2017年全国教育事业发展统计公报》，2017年，全国研究生招生80.61万人，其中招收博士生8.39万人，在读博士生36.2万人。中国已经成为不折不扣的“博士生产大国”。与此同时，越来越多的岗位要求应聘者有博士学历，可有多少博士能够拿得了华为这样的大公司开出的“百万年薪”offer，依然要打个问号。

必须正视的一种现实是，随着扩招带来的学历普遍“繁荣”，学历优势在职场的边际效益已经越来越低。多数本科生、硕士生乃至博士生的收入差距将进一步缩小。但是，真正具有能力的优秀人才与一般仅有学历优势的人，其收入分化也越来越明显。同样是博士生，有的人可以一毕业就拿到百万年薪，有的人则可能在苦苦找工作。这其中起到决定作用的并非是学历，而是能力。不是学历不重要，而是能力更重要，只靠学历就能够在职场闯出一片天地的时代已经过去。

华为官方在电邮中针对顶尖人才有两种表述：顶尖学生和天才少年。也就是说，只有你的能力真的属于“顶尖”和“天才”之列，才能获得顶级薪酬。这样的大企业虽然也看重学历，但绝不会只为了一张学历就招一个人。他们为选人用人所建立的在学历之外的考核和筛选机制，才是真正值得其他企业学习的。当企业在人才选聘上不再只看学历，也能倒逼教育评价体系的改革。

任正非此前透露，华为公司至少有700多位数学家，800多位物理学家，6000多位基础研究专家……如此丰厚的人才体系队伍，当然是用重金“砸”出来的，但又不仅是花钱这么简单。如何识人、用人、培养人，都是一门学问。面对华为百万年薪招应届博士生，个人则应该清醒意识到：华为百万年薪所“买”的绝不是学历，切勿掉入刷学历的误区之中。

朱昌俊

(责编：何淼、熊旭)