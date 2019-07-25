原标题：“毛坦厂中学上海高复班”为什么掀起轩然大波

最近，“毛坦厂中学将首次在上海招生，学费一年6万元”的消息，在网上热传。对此，媒体介入调查发现，所谓“毛坦厂中学新设的上海班”，其实是一个高复班。面对“毛坦厂上海分厂”的想象，上海的考生和家长有喜有忧，不过，无论是激动，还是担忧，都是虚惊一场。7月24日，上海市闵行区市场监管局回应，“毛坦厂中学上海高复班”，实际上是由安徽六安金安高级中学委托上海麦坚时信息技术有限公司开设的培训班，广告却宣称该班是麦坚时和毛坦厂中学合作开设。

显然，该公司涉嫌虚假宣传。对此，上海市闵行区市场监管局也表示，针对该公司异地经营的情况，现场已开具责令改正通知书，并将进一步开展调查。“挂羊头卖狗肉”的把戏被拆穿了，但是，这件事留给我们的疑问和忧虑依旧在。很多人都困惑：为什么该公司敢冒名“毛坦厂”？其实二者并非完全没有关系。据毛坦厂中学官网信息显示，六安金安高级中学是其与六安市汇文中学依托毛坦厂中学优质教育资源，联合创办的一所民营高中，同时也是由上海麦坚时作为“2020年上海考纲高考补习班”项目的唯一授权招生合作单位。也就是说，上海麦坚时公司，相当于毛坦厂中学合作伙伴的合作伙伴，这层关系里透着说不清道不明的暧昧。

早在2002年，教育部出台的《关于加强基础教育办学管理若干问题的通知》就要求严禁公办学校开办复读班了。后来，“公办高中禁了复读班”，更是被屡屡强调。但是，有些公办学校是充满“智慧”的，既然公办学校不能办，那可不可以套用股市里的“借壳”，以私立学校的名义开办？这便有了一些复读班的身份大转换。

所以，具体到这次的虚假宣传，到底是毛坦厂中学利用了六安金安高级中学，还是六安金安高级中学利用了毛坦厂中学，有必要深入调查，好好厘清。如果是前者，那么就是公然违背教育部规定；如果是后者，毛坦厂中学完全可以主张权利，通过法律手段维护自己的利益和名誉。

事实上，类似的“角色扮演”在不少地方都曾上演过。今年高考前夕，深圳市还曾发生了衡水在读考生移民深圳高考的现象，他们正是通过深圳当地民办学校来完成身份转换。所以，如果不好好反思制度漏洞，并做好相应预防，类似的“偷梁换柱”现象恐怕还会继续发生。

当然，也要注意到，一些考生由于发挥失常或者其他因素导致的没有考好的，确实需要复读。但是，在既有的规则下，要平衡好应届生的利益，需要守好公办学校不办复读班的底线。这个底线，当然也包括借用公办学校之名。

此外，还要意识到，我国高考制度一个最大的现实就是：以省为单位，形成了相对独立的教育模式和招生标准。一旦毛坦厂模式“入侵”上海，势必会对当地的教学、考核、评价体系带来影响，对此，相关教育部门是否有足够的准备？虽然，从更长远的利益来看，教育公平的指向，依然是打破区域间的壁垒，但在此之前，小范围内破坏规则的行为，只会制造新的不平等。

（与归）

(责编：何淼、熊旭)