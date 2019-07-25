原标题：59.2%受访中小学生家长倾向让孩子在国内游学

漫画：朱慧卿

暑假期间，参加游学项目的中小学生越来越多。国外游学项目动辄花费过万元，国内游学项目也至少要花费数千元。对于游学产品，家长们会怎么选择？最希望孩子通过游学获得什么？

根据对1978名中小学生家长进行的一项调查显示，59.2%的受访家长倾向于让孩子在国内游学，22.4%的受访家长倾向于让孩子去海外游学。对于游学市场的火爆，63.7%的受访家长认为是家长们更注重教育的体现，46.6%的受访家长认为是经济发展的必然结果。

59.2%受访家长倾向于让孩子在国内游学

“我比较倾向于让孩子在国内游学。因为孩子年龄不大，出国玩我不放心，而且孩子们应该先了解自己的国家。另外，费用也是我的一个考虑因素。”在广东中山从事贸易工作的黄女士，今年暑假送读初二的女儿参加了一项去北京的研学之旅，7天时间，费用近5000元。

河北沧州某寿险公司职员李淼（化名）的儿子读高三，今年暑假参加了由学校组织的赴美游学项目，费用3万元。李淼对记者说，她选择游学项目并不太看重地点，“只要办得好、口碑好，我就让孩子去。国内国外各有千秋，主要还是看主办方是否靠谱”。

北京某私企职员梁晓冉（化名）的女儿开学上小学五年级，她今年也给孩子报了海外游学项目，“女儿班上很多同学都报了海外游学，我感觉这两年，热衷于让孩子去海外游学的家长多了起来”。

家长们更倾向于送孩子们去哪里游学？调查显示，59.2%的受访家长倾向于让孩子在国内游学，22.4%的受访家长倾向于让孩子去海外游学，18.4%的受访家长表示无所谓。交互分析发现，小学低年级学生家长更倾向于让孩子在国内游学（63.0%）。

黄女士认为，现在培养孩子只盯着学业已经不行了，开拓视野很重要。“我们身边的朋友，每到假期都会安排孩子出游，或远或近。我觉得，孩子通过游学能培养团队意识，同时也能学习怎么在社会中与他人相处，这些都是在家学不到的，也是孩子成长过程中难得的经历”。

对于游学市场的火爆，63.7%的受访家长认为是家长们更注重教育的体现，46.6%的受访家长认为是经济发展的必然结果，40.8%的受访家长归因于一些家长盲目跟风、攀比。

梁晓冉认为，游学市场火爆起来，一个原因是对素质教育的倡导，“家长们让孩子去游学，希望孩子能在游玩中学习，是近几年比较‘洋气’的教育方式”。另一方面，现在经济水平普遍提高，加上家长们存在一定的攀比、跟风的心理，也导致游学的孩子越来越多。“最重要的一点，这一届家长普遍都对孩子的教育更加重视，甚至有‘人无我有，人有我优’的心理”。

72.4%受访家长希望孩子通过游学开阔视野

家长们送孩子去游学是出于什么原因？调查显示，72.4%的受访家长希望孩子通过游学开阔视野，了解其他国家和地区的文化，52.1%的受访家长希望提升孩子语言、交际等能力，48.1%的受访家长坦言大人工作忙假期没空管孩子，只能送孩子去游学。

黄女士认为，孩子参加游学，能接触更多同龄人，还能增强生活自理能力。“而且参加游学项目总比我们自己带孩子走马观花地游玩，能学到更多。实际上，很多家长们在孩子假期还要继续为工作忙碌，送孩子游学免去了家长的麻烦”。

梁晓冉坦言，对于让女儿参加海外游学项目，她很矛盾，“大家都送孩子去，自己不送孩子去，会感觉对不起孩子。可孩子这么小，去那么远的地方我其实很不放心，感觉也学不到啥东西，而且花费着实不低，这一趟下来要花几万元”。

中国教育科学研究院研究员储朝晖分析，当下游学市场的火爆其实是有很多公司在推动的，公司也看中了父母们对孩子期望高、对游学期望高的想法，会专门针对家长进行宣传，这也是游学市场火热的原因之一。“很多家长对游学的期望值比其实际效果要高，家长应该保持理性，把期望值降到一个合适的水平。当然，也有些家长打算将来送孩子出国留学，把海外游学项目作为一个体验机会，让孩子去国外走走看看”。

参与本次调查的受访家长中，孩子上小学低年级的占30.2%，小学高年级的占41.2%，初中的占21.0%，高中的占7.6%。一线城市的受访家长占32.3%，二线城市的占45.0%，三四线城市的占20.3%，城镇或县城的占2.1%，农村的占0.4%。

中国青年报·中国青年网记者 杜园春 实习生 黄硕

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