厦门大学嘉庚学院开展扶贫活动 推广电商扶贫新模式

人民网讯 近日，厦门大学嘉庚学院“中天创客”实践团在甘肃临夏开展扶贫活动，向当地建档立卡贫困户和青年推广“东西协作、两头在外”电商扶贫新模式。

厦门大学嘉庚学院“中天创客”实践团赴甘肃临夏开展扶贫活动 厦门大学/供图

参与门槛低的“两头在外”电商扶贫模式能够规避临夏州自身资源有限的发展困境，是符合当地实际的脱贫“金钥匙”，但由于思想观念落后和文化水平较低等因素，项目模式的推广一度面临着本地化的困难问题。

为进一步扩大“甘肃中天创客”项目的“培训-就业-创业”模式在临夏州建档立卡贫困户、青年群体中的影响力，总结“两头在外”电商扶贫模式的推广经验，厦门大学嘉庚学院党委副书记王洁松带领实践团师生来到电商学员家中访谈并开展新学员招生宣传。王洁松指出，每一个贫困青年的成功都承载着一个家庭的付出，希望学员们珍惜接受电商培训的机会，努力成为助力临夏州打赢脱贫攻坚战的新青年。

“天水的苹果安宁的桃，唐汪川大接杏是一宝”。七月的临夏光照充足、昼夜温差较大，是结硕果的最好时节。实践团师生来到东乡县卧龙山林果种植农民专业合作社开展志愿实践活动，帮助农户采摘当地盛产的大接杏，并分工完成装筐、甄选、装盒、线上宣传销售等流程，体验了鲜果商品化的全流程。

师生们在与合作社负责人交谈过程中得知，合作社加工的特色杏干等产品虽然品质好、无添加，但由于品牌知名度低，销售渠道单一，无法精准对接到目标消费群体，面临着“买家找不到卖家，卖家找不到买家”的困境。为此，同学们抓住短视频营销热潮，为合作社拍摄场景化抖音短视频，帮助农户进行线上品牌推广，搭建线上销售渠道，改变“深巷酒香人不知”的窘状。

实践团助力当地农户农产品销售 厦门大学/供图

据悉，厦门大学嘉庚学院“中天创客”团队开展的此次社会实践活动，是参加第五届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛的重要组成部分。实践团师生深入贫困地区和贫困群众，通过学习少数民族历史文化、进行电商精准扶贫调研和开展志愿服务推销农产品等多种形式，在这片充满希望的土地上逐梦红旅，建功立业。

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)