北京高招本科普通批次录取结束 共录取30033人

人民网北京7月24日电 北京市特殊类型志愿招生和本科普通批次录取工作于7月15日至21日进行。今年，全国共有601所院校在京参加本科普通批次录取，由于生源情况良好，部分高校增加了招生计划。

据悉，今年北京实施本科录取批次改革，取消本科二批，将本科一批、二批合并为本科普通批。本科普通批次共设置16个平行志愿，志愿数量的增多扩大了考生的选择范围和空间。从录取结果看，考生志愿填报较为科学理性。在16个平行志愿中，前8个志愿高校的满足率就达到了90.53%，最后3所志愿高校的满足率仅为1.09%。

记者了解到，今年高分落档现象少，文科600分以上未被投档考生仅4人，理科600分以上未被投档考生仅11人。主要原因是考生志愿意向指向性极强，只填报北京大学或清华大学一所高校，如不能录取就选择出国或复读等方式。

截至目前，北京市顺利完成特殊类型志愿招生和本科普通批次录取工作，共录取考生30033人，其中文科录取6930人，理科录取23103人。

录取期间，北京市委常委、市委教育工委书记王宁和部分市人大代表、政协委员分别视察了高招录取工作，副市长张家明听取了高招录取工作的汇报，相关领导对高考工作给予充分肯定和高度评价，指出今年的工作“既稳又好”。“稳”在舆论积极正向，舆情平稳，考生和家长心态平和；“好”在考试的命题、组织、评卷、录取等各环节的精心实施，获得社会的广泛好评，社会普遍反映今年的高校招生考试工作是近年来最为平稳的一年。

此外，根据工作安排，专科提前批次录取工作已于昨日开始。（熊旭 王子文）

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