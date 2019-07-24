台湾大学生福州实习记：未来想来大陆创业就业

“大陆互联网产业比台湾发达许多，我想通过暑期实习，了解大陆互联网公司的运作模式，并和大陆同学进行交流。”来自台湾大学的刘语庭在接受记者采访时表示。

7月8日起，来自清华大学、中国人民大学、北京师范大学及台湾大学、台湾政治大学、台湾艺术大学等两岸高校的116名两岸大学生在福州开展为期两个月的各项社会实践活动，刘语庭就是其中的一名。

刘语庭的父母多年前就来到广州做生意，她从小就对广州很熟悉，在来福州前，她还去过北京、上海等一线城市实习。“我想通过实习，了解大陆的不同城市。”

谈及对福州的印象，刘语庭表示，有别于台湾的经济停滞，福州经济正在起飞，充满着希望和活力。

刘语庭所在的实习单位是福州的一家中小型互联网企业，她想通过实习，加深对互联网行业的了解，另外，她还想了解大陆的一些政策扶持情况。

刘语庭说，“未来有机会的话，我想来大陆这边就业。”

本届社会实践活动共有111家机关、企事业单位提供实习项目。暑期选择到福州阳光学院担任学生助理的吴文楷也来自台湾大学，他在该校负责创业创新的部分工作。

经过十余天的暑期实习，吴文楷了解到大陆这边给学生创新创业提供“一条龙”服务，“学生从学校到企业进行培训、到真正创业，有多种途径和优惠。”

吴文楷说，通过这次实习，收获不小。在创新创业的案例中，他发现问题和解决问题的能力有所提升。

吴文楷坦言，在大陆，他还看到不少台青、台商创业成功的例子，在大陆发展前景看好。吴文楷自己也有创业的想法，未来会考虑到大陆创业。

台湾大学心理学专业的杨宛儒即将升入大四，她到福州的一家社工协会进行暑期实习。

在大陆将近半个月的实习，杨宛儒告诉记者，同样是社工，大陆和台湾就有很大不同。“大陆很大，有很多从内陆来到沿海城市打工的人群，比起台湾，流动儿童的数量要庞大许多。”

针对这些流动儿童面对环境改变而导致的心理上的障碍，杨宛儒运用专业知识和营队成员一起帮助流动儿童。

杨宛儒告诉记者，她从书本上获得的理论，在大陆的孩子身上得到实践，感觉很“震撼”，“对我在专业实践上也有很大突破，作为一名心理专业的学生，我获益匪浅。”

海峡两岸百名博士(硕士)研究生福州社会实践活动由福州市人力资源和社会保障局主办。从2014年开始，已有660名两岸高校博士(硕士)研究生赴榕参加社会实践活动。其中，大陆高校学生458名，台湾高校学生202名。（郑江洛）

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