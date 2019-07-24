49名香港大学生在中科院完成6周实习计划

2019“中国科学院-香港青年实习计划”结业仪式23日在中科院自动化研究所举行，来自香港特别行政区的49名大学生，围绕人工智能、数学、物理和生命科学等多个领域开展研究实习，在中科院相关科研院所顺利完成为期6周的实习计划，并收获多项成果。

2019中科院-香港青年实习计划共接收49名香港大学生，中科院自动化所、计算所、软件所、微生物所、数学院和物理所组建了一支由40名科研人员组成的导师队伍，指导香港大学生参与科研项目研究与实践，中科院相关科研院所在读研究生也配合导师队伍，帮助香港大学生迅速融入科研实习工作氛围。

在本次实习计划为期6周的时间里，香港大学生深入科研实验室，近距离接触、了解、参与科研过程、开展动手实践，在学习中研究，从研究中收获，在导师团队的悉心指导下设计、制作完成多项成果，主要包括利用多模态磁共振成像数据，完成不同脑区和全脑尺寸的个体化的脑图谱绘制；利用深度学习构建人机对抗智力游戏；在实验中摸索研究方法及手段，寻找新的超导材料等。

今年实习计划期间，中科院智能科普联盟推出“感受中科院”“名师讲堂”“科学家面对面”等活动，并组织香港大学生参加中科院“科学传播月”系列活动，使实习学生们走进科研院所，近距离聆听前沿科学报告，亲身感受科学魅力。此外，实习计划还组织香港大学生访故宫、听国粹，前往古都西安探访明城墙、兵马俑，领略中华五千年文明深厚的文化底蕴；组织中科院科研院所研究生和香港大学生一起开展团体活动，拉近距离、增进交流、加深友谊。

当天的结业仪式上，中科院副秘书长高鸿钧、香港特区政府创新及科技局局长杨伟雄分别致辞，中科院科学传播局局长周德进主持仪式。

据了解，中科院长期以来和香港保持紧密合作关系，重视推动与香港科技往来与合作。自2018年起，香港特区政府与中科院联合主办青年实习计划，由香港特区政府民政事务局和中科院科学传播局共同组织实施，香港志愿者协会和中科院智能科普联盟承办，旨在为香港青年提供直接感受前沿科学的机会，加深对祖国科技发展的认识与理解。（记者 孙自法）

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