校园足球改革发展“四梁八柱”基本建成

全国已认定校园足球特色学校24126所，设立校园足球改革试验区38个，遴选校园足球试点县（区）135个，在全国布局建设“满天星”训练营47个；到2025年再创建3万所全国青少年校园足球特色学校……

今天，教育部举行新闻发布会，发布《全国青少年校园足球工作报告（2015—2019）》（以下简称《报告》）。《报告》梳理了推进校园足球工作的总体思路、主要进展和下一步举措。

“校园足球改革发展的‘四梁八柱’基本建成，‘内部装修’已全面开启。要努力把校园足球打造成为中国足球改革发展的奠基工程、立德树人的育人工程和新时代全面推进学校体育综合改革的探路工程。”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说。

会踢的人多了，踢得好的人也多了

“我们坚持面向人人、男女均衡，充分发挥校园足球育人功能。经过推广普及，现在校园中踢球的人多了，会踢的人多了，踢得好的人也多了。”王登峰介绍，目前构建了“特色学校+高校高水平足球运动队+试点县（区）+改革试验区+‘满天星’训练营”“五位一体”的校园足球立体推进格局。制定全国校园足球特色学校基本标准，面向近2000万名在校生每周开设一节足球课、组织课余训练和校内联赛。

“武汉尚文青训海外留学项目从2014年全市小升初连50名优秀苗子都选不出来，到如今优秀苗子达到近千人，而且数量和质量呈现良好的发展态势。”全国青少年校园足球专家委员会委员、湖北省武汉市江汉区万松园路小学足球教师邓世俊告诉记者。

一份2016年至2018年的学生体质健康综合评定结果显示，3年的校园足球学校学生体质健康的优良率和达标率均高于非校园体育项目特色学校学生，特别是校园足球特色学校学生的优良率在3年里持续升高，增幅明显高于非校园体育项目特色学校，而体质健康不合格率呈逐年下滑的趋势。

校园足球的触角还在向下延伸。《报告》表明，教育部今年启动了足球特色幼儿园试点工作，以游戏、兴趣为主，引导各类幼儿园广泛开展幼儿足球活动。2019年计划遴选建设3000所足球特色幼儿园。

“下一步将夯实校园足球推广体系，健全各级校园足球管理机构建设。加强对校园足球特色学校、高校高水平足球运动队、试点县（区）、改革试验区管理和监督，从2020年开始，每年向社会发布相关建设质量报告。”王登峰表示。

健全教学与竞赛体系

为提高校园足球教学质量，《报告》显示，全国青少年校园足球工作领导小组组织国内外专家研制《全国青少年校园足球教学指南》和《学生足球运动技能等级评定标准》；拍摄制作365集足球运动技能教学示范短片并向全国免费推送，组织编写360节校园足球示范课教案，并组织拍摄成示范课视频，指导一线校园足球教学。

线上教学也将成为重要的教学手段。王登峰透露，将建立和完善校园足球在线教学平台，发布教学示范课视频和相关教学资源。鼓励和支持引入先进训练方法和高新科学技术，建设智慧球场，应用智能训练设施和装备，强化科学训练。

竞赛体系建设上，在推动校园足球特色学校开展校内班级和年级竞赛的基础上，全国已广泛开展小学、初中、高中和大学四级联赛并不断完善联赛制度，形成“班班参与、校校组织、地方推动、层层选拔、全国联赛”的校园足球竞赛格局。

“我们构建了‘市区10分钟校园足球圈’‘镇街10里校园足球圈’，带动周边学校校园足球训练、竞赛水平共同提高。”据广州市教育局体卫艺处处长林海英介绍，广东从2014年起连续举办五届全市中小学生足球联赛，在全国率先设置独立中职组比赛。

统计数据表明，5年来，全国参加小学、初中、高中、大学四级联赛学生共计1255万人次，有3万多名省（区、市）级最佳阵容的学生参加全国夏（冬）令营活动。2016年至2018年共遴选出828名夏令营总营全国最佳阵容队员，其中已有130多人进入国内职业俱乐部，30多人赴国外知名足球俱乐部深造。

打通校园足球人才成长通道

踢球的孩子能不能上大学、上好的大学？这是目前不少学生和家长存在的顾虑。

《报告》显示，通过与中国足协联合制订全国青少年校园足球夏令营活动规则与运动员等级认定办法，从2018年起，夏令营省级和全国最佳阵容全面与等级运动员挂钩，共有352名初、高中学生获得国家一级运动员称号；4224名初、高中学生获得国家二级运动员称号；2368名小学省级最佳阵容运动员获得国家三级运动员称号。

“一批学子因享受国家一级、二级运动员升学政策，走入复旦、浙大、厦大等高校就读，初步打通了一条校园足球成才发展通道，不断吸引和带动越来越多的学校、家长支持孩子参与足球运动，并将其作为成长成才成功的重要选项。”王登峰说。

王登峰表示，要进一步调动社会各界参与、支持校园足球的积极性。不断完善小学、初中、高中优秀足球运动员升学政策，建立衔接贯通的升学通道；在校园足球广泛普及的基础上，建立“校园足球特色学校—‘满天星’训练营—校园足球精英训练营—校园足球国家队”的高水平运动员发展与训练渠道，进一步完善校园足球优秀运动员的成长机制，并鼓励和支持优秀足球苗子向职业化发展。

把保障做“真”

校园足球的发展离不开保障体系的完善。“从2015年到2019年，我们坚守四字真言：普及做‘实’、体系做‘全’、保障做‘真’、融合做‘足’。要把保障做‘真’，推动师资队伍建设和场地设施建设，不断出台和完善扶持政策。”王登峰说。

校园足球教师短缺一直被视为制约普及推广提高的瓶颈。如何强化师资培养体系？《报告》显示，国家不断完善校园足球骨干师资国家级培训、特色学校校长和体育教师培训，5年来国家和地方累计培训达35万人。设立5个校园足球教练员培训基地，共举办294期D级教练员培训班，培训足球教师7056名；2019年举办8期C级教练员培训班，共培训足球教师192名。

为鼓励优秀教练员、退役运动员、社会体育指导员、有体育特长的社会人员兼职校园足球教师，教育部印发了《学校体育美育兼职教师管理办法》，构建“足球名宿—外籍足球教练—精英指导员—退役足球运动员—足球教练”校园足球高水平教练员体系。

教师有了更多“走出去”的培训机会。《报告》显示，每年对校园足球教练员举办为期3个月出国培训，5年来已选送1700余名教练员赴法国、英国培训。

在场地建设上，国家相关部门赴14个省份开展《全国足球场地设施建设规划（2016—2020年）》和足球场地建设情况督查，推动地方加紧出台足球场地建设规划。出台《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》，当前全国绝大多数省份积极推进校园足球场地等体育场地向社会开放。

截至2018年9月，全国各级各类学校共有校园足球场地120960块。2015年至2018年全国教育系统共新建改扩建校园足球场地32432块，完成了《全国足球场地设施建设规划》80%以上的工作任务。到2020年还将再新建改扩建28545块，总数将超过6万块，超额完成工作任务的50%。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)