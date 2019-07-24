南京林业大学：只要教得好，没有论文也能评上教授

没有发表一篇论文，从教33年的南京林业大学老师蒋华松，评上了教授。

近日，南京林业大学公布了2019年职称评审结果，理学院教师蒋华松如愿评上了教授。这是该校第一位“教学专长型”教授。

今年三月，南京林业大学出台了职称评审新政策：在对“教学专长型”老师进行职称评聘时，不再以发表论文数量作为考核内容，而是将教学业绩取代科研业绩，重点考查其教学水平和人才培养的成绩。

南京林业大学为何要改变多年一贯的职称评定政策？教得好有什么标准？怎么保证评判的公正性？记者为此进行了调查走访。

台上45分钟，台下30年功

“课堂上，无论我们提出什么问题，蒋老师都能当场给予解答。”曾上过蒋华松课的赵淑颖说。

蒋华松是南京林业大学理学院教师，负责主讲高等数学、概率论、数学分析等数学类基础课程。不少同学谈“数”色变的课程，在他这里却变成了备受追捧的热门。因为上课风趣幽默、深入浅出，他也享有“南林高数演讲家”等美誉。

南林学生中间流传着这样一句俗语“华松上课有三宝：案例、板书、喝水少”。讲课时，他总能紧密联系生活中的实例，把枯燥、单调的数学语言翻译成生活中的用语，深入浅出地把抽象的数学定理、定律演绎得通俗、形象、生动、有趣。一堂45分钟的数学课，同学们总是觉得过得很快，浑然不觉间，课结束了，让人意犹未尽。

“台上45分钟，台下30年功”，说起成功的秘诀，蒋华松的回答只有七个字：认真备好每节课。

教学是个良心活儿。尤其是对于那些长期承担公共课和基础课的教师来说，平日里的教学工作量较大，很难再有充裕的精力搞科研写论文，“分身乏术的时候只能是耕了‘公家田’，荒了‘自留地’。”蒋华松说。

因此，蒋华松虽然有极高的口碑，但在职称评审中，却难以“更上一层楼”，最近12年，他的职称始终停留在“副教授”。

职称评审“指挥棒”导致重科研轻教学

“多亏了这项接地气的新政策，为我们一线教师站稳讲台，解决了后顾之忧。”蒋华松得知自己获评教授后欣喜地说道。

蒋华松口中的“新政策”是今年3月该校发布的《南京林业大学教学专长型高级专业技术职务资格条件(试行)》。

“‘教学专长型’，顾名思义，是指在教学方面具有‘特别擅长的学识、技艺、本领或特殊才能’。学校在对这部分老师进行职称评聘时将教学业绩取代科研业绩，重点考察其教学水平和人才培养的成绩。”南京林业大学人事处副处长韩建刚介绍。

多年来，职称评审的“指挥棒”使得高校“重科研轻教学”成为痼疾，“‘教得好’不如‘写得好’”“科研是自留地，教学是公家田”等论调兴盛一时。2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》。《意见》明确了一系列真招实措改进人才评价的方式，提出“克服唯学历、唯资历、唯论文等倾向，注重考察各类人才的专业性、创新性和履责绩效、创新成果、实际贡献”。

“不是老师不够转正资格，而是他们突出的教学成绩在原有的职称评价体系中并没有太多优势。”韩建刚坦承。

什么才能称得上“教得好”

在南京林业大学新政出台之前，“教得好”只是口碑，那么，具体什么是“教得好”？标准是什么？由谁制定？如何评估？怎样才能更加客观公正？

2019年初，南林大人事处牵头，为“潜心教学、因材施教、教学效果好”的教学专长型老师“量身”制定更加科学、合理的评价标准，并将这次“教学专长型”老师的评选划定在基础课老师范围内，涉及高等数学、计算机、大学英语、机械制图等40多门具体课程。

根据评价标准，首先是要“形成有特色、效果好的主讲课程教学风格”。由教务处在教师不知情的前提下，在其前一年授课录像中随机抓取3段45分钟的教学视频，组织校外不少于3位国家级或省级教学名师，以及校内教学督导等进行评议。其次是要“深受学生欢迎”。由学工处调取近五年的毕业生数据，通过发放调查问卷，了解毕业生对教师教学活动效果的评价。最后再结合教师的教学工作量、教改教研成果、教学奖项等工作实绩进行综合考量。

“让教师回归本分，让潜心于教书育人的教师有尊严、有前途、有发展是这项举措的根本。”南京林业大学校长王浩说。（张晔）

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