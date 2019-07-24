暑期阅读：孩子追求个性阅读 家长普遍心怀焦虑

原标题：暑期阅读，把主动权还给孩子

暑期来临，书店、图书馆、童书博览会成了孩子们的聚集地。记者近期走访了北京图书大厦、首都图书馆、2019中国童书博览会，对近40位孩子及家长进行了采访，一幅生动、鲜活、真实的暑期阅读图也随之呈现。暑期阅读，孩子们追求个性，家长心怀焦虑，形成强烈的反差。

高年级学生

不爱指定书目爱个性阅读

暑期阅读，学校都有推荐、指定书目，但很多小学高年级和初中学生都显示出对个性阅读的热情，而对于指定书目有着一颗“叛逆心”，这在以往是不多见的。

无论是北京图书大厦还是中关村图书大厦的暑期少儿图书排行榜上，《红星照耀中国》（青少版）都占据首位，《夏洛的网》《朝花夕拾》等学校推荐书目也高居前十位。

吴天秀来自北京五十七中，是一名初二学生，她的购物篮里装的是《默读》《镇魂》这类大部头畅销读物，“《镇魂》拍了电视剧，所以对故事的走向很好奇。”相对于学校的推荐书目，她更喜欢这些书，小姑娘解释，她对推荐的《昆虫记》可以说不喜欢，“因为比较怕昆虫，所以不太喜欢。”

来自海淀区教师进修学院附属实验中学的刘珈均说，老师规定这个暑假一定要好好阅读《三国演义》《水浒传》，“这些书考试的时候用得上，之前我们考试的题目也有。”但这个男孩更喜欢漫威系列的图书，比如《漫威蜘蛛侠：游戏的艺术》《漫威蜘蛛侠：恶意收购》，“这些书能满足我的英雄崇拜。”来自河北迁西的蒋卓宜说，学校推荐看《西游记》《红楼梦》《骆驼祥子》《朝花夕拾》，“老师说考试要考这几本书里的知识。”但这位初一小女孩更喜欢看法医秦明的《天谴者》以及福尔摩斯探案系列。

在中国童书博览会现场，一位中学语文老师和女儿正在仔细挑选图书。小女孩上小学五年级，学校要求看《哈佛家训》，可她迟迟未开读，反而是哈利·波特系列已经看到了第五本。这位妈妈说：“喜欢看什么就看什么，我没有强行要求她看什么。”同时她对一些指定阅读书目颇有微词，比如她认为硬性要求初一孩子看《骆驼祥子》，走进虎妞和祥子令人纠结的感情故事，或许并不合适。“中考、高考是指挥棒，因为要考试，很多高中、初中必读书目现在都让初中生、小学生阅读。”这位妈妈说。

低龄学童

对老师和家长“言听计从”

上小学的孩子还未长大，其暑期阅读更容易受家长和学校的影响，对老师和家长的要求大多言听计从。

在北京图书大厦四层儿童阅读区，图书检索机前排起了长队，小读者们显然有备而来。有的孩子在家长的指导下，甚至带着书单来选书。张宛儿手机里存着“妈妈的书单”，《王子与贫儿》《金银岛》《故事堆里长出的数学》《窗边的小豆豆》被她一一检索成功，她又花了不过十分钟，从书架上分别寻得。

“林汉达的《战国故事》，我小时候看到的封面就是这样的。”在民族文化宫举行的2019中国童书博览会上，北京实验二小五年级学生邵子璋的爸爸极力推荐林汉达《中国历史故事》系列，成功说服了孩子。邵子璋就像多位受访的小读者一样，他说老师还规定暑期要读完《城南旧事》《青铜葵花》《窗边的小豆豆》，他对《窗边的小豆豆》尤有独特感受，“每个人都要平等，每个人都应得到尊重。”

对于一些刚上学的孩子而言，父母引导暑期阅读用心良苦。宋文萱和妈妈花费一个小时从上地赶来参加童书博览会，妈妈说，“学校没有指定书目，每天早上都要和孩子一起阅读古诗，再读一两篇文言文小故事，还会看看绘本。”宋文萱畅游在图书海洋也是满心欢喜，她正翻开一本大大的《海底100天》看得投入，“我喜欢这本书，我长大的梦想是当美人鱼。”

记者注意到，一些学校不仅语文有阅读书单，数学、物理也有阅读书单。在首都图书馆借书机前，一位小读者正按图索骥，借了《趣味几何学》《趣味代数学》《数学本来很简单》等图书。

家长焦虑

因学业而生也因阅读而起

在书店、图书馆，学生占据很大比例。但记者发现，尽管是暑期，有的孩子还是带着作业来的，并未选择看书。父母和孩子的学业焦虑，其实并未减轻，甚至有加重的趋势。

首都师范大学附属第二中学的一位初二学生正在做暑期培训班的作业，当记者想采访时，一旁的爸爸极力催促他赶紧写作业，不要理别人。一位来自河北的初一中学女生的面前摆着几本《学霸笔记》，她说，“期末没考好，如果再这样就考不上重点高中了。”来自山西运城的一对父女正在研读《宇宙简史》，父亲一边讲解着哥伦比亚航天飞机失事的惨剧，一边又显露出对女儿英语欠佳的担忧，而此时孩子的目光也透着无助。

暑期阅读焦虑同样是个值得关注的现象。在首都图书馆，记者碰到一位来自河北廊坊的小读者陈鑫，他从上午到中午已连续阅读3个小时。他的妈妈说，儿子酷爱阅读，家里连厕所里都是他看的书，“他看的都是闲书，和考试、学习没有关系，而且他成绩也不算优秀，所以我犹豫着是否支持他看这些书。”

还有的家长对孩子的暑期阅读心存焦虑。一位妈妈在借书机前展示了他儿子的阅读成果，这是一本关于如何烹饪的漫画书，这位初二男生借了一次还不过瘾，还要续借。妈妈说，自己喜欢写诗，也有大量阅读，但是孩子的阅读状况令人堪忧，“你看，他借的杂志是《连环画报》《成长读本》，他的阅读比较浅显。”

也有家长采取静观其变的态度。在首都图书馆的借书机前，三年级学生刘宇飞正在熟练操作借阅流程，他手里清一色是天文读物，如《太阳简史》《天文历法》《趣味天文学》。孩子的爸爸是起点中文网签约作家，他说并未刻意引导过孩子的阅读，或许是平时无意间提及外太空等话题，引发了孩子的强烈阅读兴趣，自己会支持孩子的阅读选择。

专家观点

家长要有平常心，保护孩子的阅读天性

家长要给孩子们一定的阅读自主权。学校推荐书目、家长指定书目固然有意义，但是阅读是有差异性的，希望家长和老师们保证孩子的阅读天性，不要强迫孩子们阅读不想读的书。可以引导孩子立体阅读，即读原著、看视频、听讲座、写心得、乐分享、参观名人故居等。——国家图书馆少儿馆馆长 王志庚（记者 路艳霞）

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