充值万元玩游戏被父亲打 11岁男孩报警请民警来“主持公道”

7月20日下午2点多，江苏省南京市江北新区公安分局特巡警支队弘阳广场警务站接到报警，一个稚嫩的声音在电话里称，他在家里跟自己的父亲有纠纷，请民警前来“主持公道”。民警赶到报警人家里一了解，有些哭笑不得。原来，报警的是一名11岁的男孩，当天因玩充值游戏被父亲发现，父亲揍了他。而其父亲称，孩子以各种理由向家里要钱，前后为游戏充值上万元，自己实在气不过才打了儿子，没想到他会报警求助。

据介绍，接到报警后，弘阳广场警务站民警胡文钢赶到了报警人家里，发现报警人竟然是一名11岁的小男孩。见到民警，这名稚气未脱的孩子说，父亲就因为他上午不写作业打他，他觉得这样的教育方式不妥，便拨打了110请警察叔叔主持公道。

胡警官听完孩子的诉说后，转身询问其父亲事情的缘由。对孩子的举动，一旁的父亲显得颇为无奈，他告诉民警，本来和儿子说好在家做作业的，哪知儿子满口答应后，自己突然过来检查时却看见他在玩手机游戏，还看到他正在往游戏中充值。据这位父亲介绍，最近一段时间以来，由于年幼的儿子沉迷网络游戏，不仅成绩一落千丈，原本乖巧的他甚至开始骗家长的钱。据他粗略统计，儿子前前后后已经往游戏中充值了上万元。想到这些，这位父亲称，自己一时气不过，便动手揍了儿子，本想给他一个深刻的教训，不曾想他却报了警。

随后，胡警官对孩子进行了一番教育，告诫他要以学业为重，切不可因为游戏而耽误了学习，也要体谅父母赚钱的不容易，说得孩子频频点头称是。胡警官又对父亲进行了谈话，要注意教育孩子的方式方法，切不可采取打骂的手段，可以多抽时间陪着孩子做作业，身体力行进行监督等等。父子的矛盾解决了，民警也离开了现场。（梅建明）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)