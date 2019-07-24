“欧阳修故里”江西省永丰县：要让全县每个孩子都享有良好的教育

今年7月，江西省永丰县城南公立幼儿园正在进行最后的装修布置，确保9月1日正式投入使用，迎接第一批新生入学。据了解，永丰县近3年先后投入建设资金近2亿元，高标准新建了城南学校、县幼儿园、特教学校和石马小学四所学校。永丰县宣传部部长李冬根表示，要让全县每个孩子都享有良好的教育。

教育经费投入不断增加 持续改善办学条件

永丰县位于江西省中部，自古文风鼎盛，名人辈出，是欧阳修的故里、“庐陵文化”的重要发源地。近年来，该县以“人人享有良好教育”为目标，加大基础设施投入，加强师资队伍建设，促进教育公平、城乡均衡。

永丰县崇学重教蔚然成风，将全县教育经费纳入财政预算，按时足额拨付各类政策性办学保障经费。2018年财政安排教育费附加和地方教育附加共4783万元，全额划入“教育专户”，由教育部门统筹使用。

永丰县建立优先保障教育用地机制，近3年在县城主要地段无偿提供791亩、价值11个多亿的土地，用于新建和改扩建学校。根据规划，到2020年城区将新建3所小学、2所初中、1所高中，到2030年县城将新建小学6所、初中3所、公办高中3所。

强化师资队伍建设 实现城乡师资力量平衡

2018年，永丰县通过公开招聘、“三定向”培养与“三支一扶”安置，新增教师284名，其中音体美和信息技术教师39名，通过“绿色通道”引进骨干教师20名，新招聘教师80%以上安置到农村学校和薄弱学校任教，有效解决了教师数量不足和学科结构不合理等问题。

县财政每年预算85万元教师培训经费，用于校本培训、县级培训、市级培训、“中小学教师国家级培训计划”等。永丰县还通过“青蓝工程”“名师工程”、岗位大练兵、教学技能比武等途径为教师搭建成长平台，并连续两年与井冈山大学展开合作，培训心理健康教师109名。

县财政每年向名校长、名师、学科带头人和骨干教师发放津贴，激发教师队伍活力。2018年共评选10名全县“十佳教师”、30名“最美班主任”、100名优秀教师，授予荣誉和奖励，通过树立典型，营造“学先进、超先进”的氛围。

学前教育普惠共享 义务教育均衡发展

永丰县现已实现“每个乡镇建有1公办中心幼儿园”的目标。永丰县规定，规划人口达到5000人以上规模的新建住宅小区均须配套建设幼儿园，且建成后无偿移交给政府，使得普惠性幼儿园覆盖率逐年提高。

县委、县政府合理规划城乡义务教育学校布局，增加城区学校学位供给，保障适龄少年儿童就近入学，全县15037名留守儿童无一因贫困而辍学。

另外，永丰县十分重视残疾儿童的入学问题，采取“特教学校、送教上门、随班就读”三结合形式拓宽残疾儿童入学途径，推行“建立成长档案、开设阳光家园、优化家校合作、社会结对帮扶”等做法优化留守儿童关爱通道，让这些困难弱势群体同样能享受优质教育。据了解，永丰县6至14周岁三类残疾人口入学率达97.84%。

加大职业教育的力度 新建职业教育学校

李冬根介绍，永丰县今年准备新建一所职业教育学校，目前已经征地70亩。由国家铁路局对口支援永丰，永丰县将依托此优势，开办以铁路为主题的中职教育，专业设计与铁路紧密相连，毕业生可以到高铁、城市地铁、有轨电车就业。永丰县还计划在中职办好后开办高职，面向全国招生。

在办学过程中，永丰县重视交流与合作，加强与衡水铁路电气化学校、郑州铁路技师学院和洛阳中铁十五局技校等职业教育院校的联合办学，为产业发展培养高素质、技能型人才。（熊旭 褚昕岚）

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