刘长铭：教育不仅是让学生获得知识和能力 还要培育情感、心灵和灵魂

“庐陵文化与语文主题学习”教育教学研讨会现场 欧阳修学校/供图

人民网永丰7月23日电 江西省“庐陵文化与语文主题学习”教育教学研讨会近日在江西省永丰县欧阳修学校召开。江西省永丰县作为欧阳修故里，重视庐陵文化传承，以“语文主题学习”研究为抓手，将传统文化与现代教育有机融合。

刘长铭作《学校教育的价值》专题报告 欧阳修学校/供图

开幕式上，原北京四中校长刘长铭作专题报告。针对人的全面发展、素质教育等问题，他提出OPST理念，即学校教育应该从生物性、人格性、社会性、工具性四个方面进行考虑和构建，这就是素质教育。素质教育是促进人全面发展的教育，人不仅需要获得知识和能力，还要培育情感、心灵和灵魂，这些都关乎一个人未来的生活。

他认为，没有课堂是不行的，只有课堂是不够的，要让学生走出课堂去实践。“好的教育不应该完全依赖于好的办学条件，好的语文老师要去拓展自己的课程。语文是一个综合学科，课本里涉及到社会、科学、历史、文化方方面面的知识，语文的价值远比当初选择作一个语文老师时的想象要丰富得多。”

刘长铭以小学语文课程有中冰心的文章《肥皂泡》为例，他表示，不同的学科都能将“肥皂泡”运用到教学中去。艺术老师说可以举办肥皂泡摄影比赛，思想政治老师说泡泡能比喻成梦想、多彩、自由、随意，社会老师说泡泡是一个社会人口平均寿命的数学模型，化学老师关心肥皂泡的液体有没有毒、会不会对儿童产生伤害，物理老师说可以测量它的直径、大小、壁厚度、重量。刘长铭说：“我们完全可以把‘肥皂泡’变成多学科融合的学习过程，甚至可以围绕肥皂泡开一门选修课。”

在随后的采访中，刘长铭谈到，文化究其起源来说是人化，是人创造了它，人认知了它。文化影响人、教化人、塑造人、匡正人、救赎人，文化通过对人的作用进而影响社会、国家、世界。他指出，教育是文化的传代，一方面要传承文化，另一方面要创造文化。

李家声作《语文教育教学要适应新时代的要求》专题报告 欧阳修学校/供图

语文特级教师、北京市语文学科带头人李家声从四个方面阐述了语文教育教学如何适应新时代的需求。一是新时代教育必须与时俱进，要进入“全人”教育的时代，“全人”即全面发展的人。二是注意新时代教育教学的转向，要激扬学生主体精神。三是实现最好的语文教育，利用好教育资源。四是开放心智、眼界和视野，求新求变，理性自由，讲究科学。

江西省永丰县欧阳修学校校长吴秦峻分享了学校传承和创新“庐陵文化”的经验。吴秦峻将“传承欧公文化、弘扬欧公精神”归纳为三点：勤学苦读的欧公文化、生态人文的书院文化和推陈出新的传统文化。学校建有诗词园、宋文化园、生态园、耕读园、桃李园，凸显阳光教育、素养教育、生活教育、磨砺教育、生命教育，春、夏、秋、冬每一季都开展大型主题活动。吴秦峻说：“语文基础功底是读、说、听、写，除此之外还能够延伸到思、辨、戏。我们经常在‘井底’里看语文，让语文碎片化、区块化，应该要融合起来，建构系统性的思维模式。”

老师进行示范课展示 欧阳修学校/供图

20日下午、21日上午的会议分为小学和中学两个分会场，八位老师分别进行了示范课展示。李家声，江西省教育厅教研室小学语文教研员徐承芸、江西省吉安市小学语文教研员周韩林等受邀点评并给予指导。中共永丰县委宣传部长李冬根、永丰县人民政府副县长陈和发、永丰县教育体育局长徐世菊和来自湖南、湖北、江西三省的500余位中小学校长和语文教师参加了本次研讨会。（熊旭 褚昕岚）

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