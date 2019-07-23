国家助学政策下乡行 送往红色革命区

近日，华南理工大学广州学院“国家资助和助学贷款政策下乡行”MOVE团队前往河源市龙川县黄布镇欧江村，进行国家资助和助学贷款政策宣传。

助学政策宣讲现场（鲁建雄/摄）

此次三下乡社会实践活动团队由华南理工大学广州学院老师吕诗、应澎指导，学生资助宣传大使林珍珠带队，多名受助于国家资助政策的在校大学生参加。该团队已连续2年开展国家助学政策宣传活动，本次活动目标把国家助学政策送到红色革命苏区，尤其是建档立卡户家庭中。

在向欧江村村委干部们宣传相关助学政策，并对该村贫困户家庭数进行初步摸底后，MOVE团队入户宣传国家助学政策，并对欧江村经济发展现状进行调研。

入户宣传（鲁建雄/摄）

在走访的13户家庭中，其中5户有为子女上学建档立卡。这些家庭普遍存在读书子女人数多，但收入微薄的状况。通过国家助学政策的宣传，建档立卡户家长对孩子未来的大学学费减少了顾虑，让孩子对未来的大学梦有了憧憬。在入户宣传的过程中，团队发现一些家庭已享受了国家助学政策的扶持，他们对国家助学政策都非常感谢。

MOVE团队还在欧江村党群服务中心举行了国家助学政策感恩交流会。国家助学政策受益者代表们上台分享自身励志故事，讲到动情之处，很多台下观众为他们的奋斗故事感动流泪。

学生杨晓婷在进行感恩分享（鲁建雄/摄）

据村干部介绍，欧江村也一直重视及支持教育工作，于2014年成立教育基金会，奖励考上重点高中、大学的学生及其指导老师，从而鼓励孩子们读书成才，为未来欧江村的发展和祖国的建设贡献出自己的一份力量。基金主要来源于企业、村干部等善心人士的捐款。

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)