2019年北京市高中招生规模51560人 职高招生规模4358人

2019年北京市分区普通高中和职业高中招生规模

人民网北京7月23日电 北京市教委日前下发《2019年北京市普通高中和职业高中招生规模的通知》，2019年北京市普通高中招生规模为51560人，职业高中招生规模为4358人。

北京市教委要求，各区教委应积极贯彻落实北京市“十三五”时期教育改革和发展规划确定的目标和任务，充分发挥教育事业计划在高中阶段教育发展中的引导作用，通过认真编制和落实招生计划，统筹区域教育资源，推动高中阶段教育高质量多样化发展。

同时，应继续加强普通高中教育资源的统筹规划和布局调整，不断扩大优质教育资源覆盖面，满足人民群众日益增长的对优质教育资源的需求。积极引导职业高中调整优化专业结构，提高人才培养质量，适应首都经济社会发展和产业转型升级需求。

还应进一步加强计划管理工作，严格执行招生计划，维护计划工作的严肃性。未经我委批准，任何单位不得擅自增减招生计划和变更招生方式，严格依照北京教育考试院中招办备案后的新生名册为新生建立学籍。

北京市教委指出，各区教育部门和普通高中学校要认真做好市级统筹和校额到校等招生工作，确保此项工作公平、公正、公开进行，从而促进义务教育均衡发展、城乡教育协调发展。 （熊旭 曹雯）

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