作为一名基层教育宣传工作者，笔者经常会到中小学校采访，其间自然会目睹到很多学校的墙壁文化、走廊文化，各种展板、宣传栏同样非常多。

但令人遗憾的是，在这些文字内容中，不乏错别字、错用标点符号或拆分汉字的现象。如班集体的“集”被写成“级”，求真务实的“真”被写成“臻”，战士的“战”被拆分成“占”和“戈”……

究其原因，一是有的学校在最终定稿时校对、审核不认真；二是个别学校为图省事，在制作文化展板时当起了“甩手掌柜”，全权委托打印社设计、制作，未进行严格把关。经过调查，笔者发现在一些学校，此类用字不规范的现象并不鲜见，成为学校的一大弊病。如果不加以控制，不但会使人错误地理解它的意思，而且还会把正在求学的学生引入“歧途”，并跟着传播这些错别字。

《中华人民共和国国家通用语言文字法》指出：“只有使用规范汉字，才能充分发挥汉字的交际功能，更好地为现代化建设事业服务。”这一现象如果出现在街上店面门头还有情可原，却偏偏出现在校园中。试想，当家长们或外来参观者看到时，他们会据此怀疑学校治学是否严谨，对学校形象大打折扣。

学校无小事，处处皆教育；教师无小节，事事是楷模。众所周知，学校的教育教学工作既是提高国民语言文字应用能力、提升人力资源素质的主要渠道，也是语言文字工作的基础阵地。推广和普及国家通用语言文字、培养国民语言文字规范意识、使用和推广国家通用语言文字更是各级各类学校的法定义务，是学校依法办学的基本要求。学校更是教书育人之地，各项工作来不得半点应付和马虎，字字句句折射出学校品牌和形象。

校园用字忽略规范性，反映的是学校的办学态度。况且，青少年学生正处于学习字词的最佳时期，且辨别字词正确与否的能力较弱。展板、墙壁等处出现的不规范用字，极易误导他们将错别字或谐音字认为是正确用字，或者明知是不正确用字，却因为耳濡目染形成了思维定式，而将其认为是正确的用字。

因此，作为教书育人的地方，学校更应该以强烈的责任心，加强组织管理，高度重视文字工作，坚持把文字工作列入学校议事日程。规定凡是对外展示的东西，都要做到有具体领导分管。同时，要不断健全制度，认真检查落实，做到层层把关审核，及时修改错误，确保标志牌、板报、展板、宣传栏、墙壁文化等使用规范字。

规范学校用字，势在必行。（胡乐彪）

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