湖南博士团帮扶农民 15年服务2000余村镇

原标题：湖南农大博士团15年服务2000余村镇，帮扶农民增产增收 “一帮就是三五年，问题不解决不撤队”

“我们村集体经济一穷二白，还是个零，大家发展的愿望很浓，希望专家们给我们村指导一下。”“你们村水资源和林业资源比较丰富，可以考虑水产养殖和林下经济。”……这是一场村干部与湖南农业大学教授之间的对话。

湖南省溆浦县牛溪村是一个贫困村，全村1910人，60%以上为瑶族，其中建档立卡贫困户122户439人。近日，湖南农业大学博士团“三下乡”领队专家胡毅一行来到该村，为该村指导产业发展。他们承诺：“只要村里确定产业项目，湖南农大就一定会提供技术、资源支持。”

牛溪村是湖南农大博士团15年来服务的2000余个村镇中的一个。自上世纪90年代开始，湖南农业大学便高度重视博士团暑期社会实践工作，先后开展了“双百富民工程”“大学生与农民双向素质拓展”等活动。特别是自2004年以来，该校每年暑假都会组织30支以上由专家教授牵头，博士、硕士研究生为主体，高年级大学生共同参与的科技服务团队，精准帮扶农民致富。

“我们暑期‘三下乡’，每次都全校征集项目立项、资助，每确定一个帮扶点都制定具体的工作计划，而且一帮就是三五年，直到问题精准解决，不解决不撤队。”湖南农业大学团委书记覃红燕说，湖南农大依托自身专业学科优势，组建博士团赴各地开展农业技术培训、现场技术指导、专题调研等精准帮扶活动。15年来，学校博士团共组建团队400余支，足迹遍布重庆、广西、江苏、山东和湖南等省份，参与研究生达3500余人。

花垣县新科村，是一个有11个自然寨的苗族聚居村落，贫困人口占全村人口的33.9%，2014年人均收入仅2800元。该村苗文化底蕴深厚，随处可见身着苗服的村民和保存完好的村寨建筑，无奈但又幸运地被隔绝在喧闹的都市生活之外。

2015年7月，湖南农业大学派出12名专家、22名博士硕士组成的“博士团”，带着果树、蔬菜、食品加工、规划设计、畜牧、农业工程等领域的专项小组深入调研，确定了新科村“黄桃种植+休闲旅游”的休闲农业生态观光产业发展思路。

在湖南农业大学帮扶下，该村先后引进和组建了花垣县神笔生态文化有限责任公司、新盛种养专业合作社等龙头企业和农业专业合作社，流转土地1250多亩，发展锦绣黄桃、酥脆枣生态果园基地1000亩，种植红香椿、辣椒等特色蔬菜150亩，青蛙、稻田鱼水产养殖100亩，林下孔雀、土鸡土鸭年产达5000羽，放养山羊1000余头。

2016年，全村实现整村脱贫，先后荣获湘西州先进基层党组织、乡村旅游示范村、花垣县文明村、同建同治建设先进村等荣誉称号。

沅陵县是湖南农业大学“一帮就是三五年”的另一个典型。沅陵县是湖南面积最大的山区县，林下鸡是当地农民致富的特色产业。2013年以来，湖南农业大学长期派遣科技顾问和博士团队精准帮扶林下鸡养殖，举办各类培训和讲座30余场次，累计1500余人次参加了培训。目前，沅陵县林下生态土鸡养殖龙头企业有3家，林下鸡专业合作社12家，年出笼生态土鸡210万羽、销售鸡苗180万羽。

“博士团的工作解决了当地农民的技术难题，增加了农民收入，也提升了学校人才培养质量，体现了农字号高校的初心。”湖南农业大学党委书记陈弘说，湖南农业大学将始终坚持农字号高校以“农”为本、服务“三农”的基本定位，坚持立德树人根本任务，培养更多高素质农业农村人才，着力提高科技创新能力和社会服务水平，助推乡村振兴，在农业现代化中发挥更大作用。（阳锡叶）

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