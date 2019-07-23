爱干家务的中学男生 发明智能垃圾桶

蒋昊天和他的智能垃圾桶

如何提高垃圾分类投放的效率呢？日前，杭州市建兰中学九年级的学生蒋昊天发明了一样垃圾分类神器——垃圾分类智能垃圾桶。

这个垃圾桶由两个有盖垃圾桶组成，具有语音识别功能，可声控垃圾桶的开关，垃圾桶两侧还装有RFID识别装置，可以通过垃圾袋上的标签，“识别”垃圾种类并自动打开相应的桶盖，防止扔错。同时，垃圾桶表面装有一块显示屏，可以显示桶内温度和垃圾的满溢程度，当垃圾桶温度过高时会自动警报，防止垃圾自燃；当垃圾快要满溢时，垃圾桶便不会打开。整个装置通过太阳能电板补充电量，非常环保。

“我从小就喜欢干家务，每次都会整理出很多垃圾，往往都是将垃圾混装在一起，不进行分类。有一次我去扔垃圾时，被一位环卫工人看到了，他告诉我，这样扔垃圾既不环保又不卫生，他还和我们介绍垃圾分类的种种好处，让我深受启发。”蒋同学告诉记者。

从五年级开始，他就想设计一种产品，帮助人们进行垃圾分类，并养成好习惯。上了初中后，他学习了编程，参加了杭州市青少年科技创新大赛，这想法开始才得以实现。

“这个垃圾桶，我初一就开始设计制作，整整花了两年时间。”蒋同学说，垃圾桶外表看来挺简单的，但上面的每一个芯片都是他自己焊接上去的，里面还涉及许多程序编写，帮助语音和垃圾识别功能的实现。

为了让这个垃圾分类智能桶尽善尽美，这两年，蒋同学走访了杭州的垃圾填埋场，在小区里采访保洁工作人员，查阅各种有关垃圾分类的资料，“如果这个垃圾桶被广泛投入使用，温度感应和满溢警报功能，能帮助清洁部门监控每个垃圾桶的状态，及时清理垃圾防止满溢，并且能避免夏天因为温度过高引起桶内垃圾自焚。”

在制作智能垃圾桶的两年中，蒋昊天完全没有想过放弃，随着垃圾桶功能不断完善，他也越做越起劲，能为杭州的垃圾分类尽一份力，他觉得很开心。

“这两年，看他花这么多时间在制作垃圾桶上，我一开始挺担心他的学习，但看到他这么投入地钻研，我便决定全力地支持他。”蒋妈妈说。

不仅设计垃圾桶，蒋昊天在日常生活中也不断践行着环保理念，他们家很早之前就设置了三个垃圾桶，将垃圾分为废纸垃圾、难降解垃圾、厨余垃圾处理，父母双方通常乘坐公共交通或是徒步出行，而他自己也是杭州低碳科技馆的讲解员，做了8年的志愿者。（记者 梁建伟 通讯员 陈宏程）

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