数学是通往星辰大海的密钥 四部门发文力推学科发展

“如果走的路正确，中国在未来十年内可以发展成最好的数学强国。”著名华人数学家丘成桐此前在接受媒体采访时曾表示，只要政策支持、资金充裕，科研工作者拥有足够的发展空间，中国科学一定会有大发展。

这条路不容易，中国一直在努力。为切实加强我国数学科学研究，科技部办公厅、教育部办公厅、中科院办公厅、自然科学基金委办公室近日印发了《关于加强数学科学研究工作方案》(以下简称《方案》)的通知。

“一个字：好，两个字：很好，三个字：非常好。”谈及该文件的出台，中国科学院院士袁亚湘这样回复科技日报记者。

感到振奋的不止袁亚湘一人。“这个文件非常好，其实早就该有这样的政策，来推动我国基础数学的发展。”中国科学院数学与系统科学研究院研究员田野告诉科技日报记者。

数学的重要性不言而喻。伽利略曾说过：“大自然这本书是用数学语言写成的。……除非你首先学懂了它的语言，……，否则这本书是无法读懂的。”爱因斯坦花10年时间重修数学，为创建广义相对论打下基础，二战中数学家帮助联军躲过德国袭击，扭转战局。用此前参加《我是演说家》安利数学的英国华威大学数学专业毕业生的数学痴学者游斯彬的话说，数学是通往星辰大海的密钥，是国防科技的护盾，是我们脚下这片土地的未来。

“数学是自然科学发展的基础。”田野说，“美国如今科技实力如此强大，与其完善的数学研究布局分不开。”他说了一些小事。“我毕业于哥伦比亚大学，据我所知，该校的很多数学专业毕业生日后并没有从事科研工作，而是去了华尔街的各大公司，将数学知识与各专业结合得非常好。”田野说，“同时，美国很多大企业都有大量专门的数学人才。”

“我的一个美国朋友，他以前不是搞数学的，由于一些原因转到做纯数学研究上来，仅仅两三年后，他就发表了质量非常高的论文。后来他说，这是因为他在此前的工作中用到了非常多和深的数学知识，这表明在美国，数学已经与其他各行业融合得非常深，起到很好的支撑作用。”田野说，这些小事让他深刻感觉，相比之下，我国数学研究需进一步加强。

确实，数学也是重大技术创新发展的基础。数学实力往往影响着国家实力，几乎所有的重大发现都与数学的发展与进步相关，数学已成为航空航天、国防安全、生物医药、信息、能源、海洋、人工智能、先进制造等领域不可或缺的重要支撑。

让田野高兴的是，《方案》对数学是一切科学的基础、加强应用数学和数学的应用研究、推进和深化高层次的国内外交流与合作都做了部署。

在持续稳定支持基础数学科学方面，《方案》提出，鼓励科研人员瞄准数学科学重大国际前沿问题和学科发展方向开展创新性研究，鼓励探索新思想、新理论和新方法，强化优秀人才培养，争取取得重大突破；支持高校和科研院所建设基础数学中心。

在加强应用数学和数学的应用研究上，《方案》表示，支持科研人员面向国家重大需求和国际前沿研究，面向制约核心产业发展的瓶颈问题，针对重点领域、重大工程、国防安全等国家重大战略需求中的关键数学问题开展研究。支持地方政府依托高校、科研院所和企业建设应用数学中心。

“《方案》强调了支持数学科学研究发展的三大举措，都很重要，关键是要落实。”袁亚湘说。

袁亚湘在今年的全国两会上曾建议，加大政府对基础科学的投入。对不适合组建国家实验室的基础学科领域(如数学)，建议科技部根据其学科特点也布局相应的经费支持形式，国家自然科学基金委员会进一步增加“天元数学基金”的投入，中国科学院、国家自然科学基金委员会长期稳定地支持“国家天元数学交流中心”在昆明的建设和运行。

田野也有同感。“我觉得最重要的还是要对一批瞄准数学科学重大国际前沿问题和学科发展方向开展创新性研究的科研人员给予持续稳定支持。”他说。

此外，关于基础数学中心建设，田野说，近年来，北大、清华、中南大学、浙江大学等陆续建立了一些数学中心，“这些中心有各自的侧重点，也有不同诉求，我更希望能从国家层面建立一个沟通交流平台，让这些中心的人才、资源充分融通，因为，数学领域的前沿重大问题就那么多，如果让这些中心联合起来发挥优势，更能节约资源，获得更好的效果”。（记者 操秀英）

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