“套路贷”逼死青年 湖南警方揭秘套路

7月18日上午，刚从江苏无锡办案回来的湖南沅江市公安局网安大队大队长叶振宇告诉记者，此行端掉了坐落在江苏省无锡市的一个网贷平台公司，抓获嫌疑人20多名。至此，沅江“4·26”专案得到进一步拓展。

今年4月26日，湖南省沅江市一位刘姓男子因不堪“套路贷”重压跳楼自尽。该案发生后，省、市、县三级公安机关高度重视，沅江市公安局立即成立刑侦、网安、经侦和案发地派出所民警组成的联合专案组开展侦查工作，益阳市公安局派出7名民警参与该案侦办指导。

民警调查发现，刘某生前多次在网络借款平台上进行小额借贷，高额的手续费、服务费、逾期费使得刘某的债务如雪球般越滚越大。在家人帮助还了40多万元后，刘某仍背负数十万元“套路贷”，无力偿还，在网贷平台催收电话和短信的轰炸下，刘某心理崩溃。

“我们查看了他的手机，发现里面下载有贷款App100多个！”叶振宇透露，警方发现刘某早几年就在网贷平台上借款，主要用于日常消费。2018年初，他已背负了巨额贷款而无力偿还。家人知晓后全力帮其偿还了部分贷款，但仍有巨额债务无法偿还。2019年4月1日，刘某向“分期快贷”平台借了7200元，但实际只收到5000元。而他一周内全额还款后，信用等级提升到1万元额度。

急需资金的刘某立马签订合同，贷款1万元，期限为一周，但实际到手仅7千元；并规定此后7天的展期费用为3000元。7天后，刘某还不了，又展期了一次，费用3000元。按合同要求，4月24日刘某要还本金1万元，但此时的他，连3000元展期费用都拿不出了。无奈之下，4月25日，刘某与套路贷方商量展期一天，交付了400元费用。4月26日他还是无法偿还1万元贷款，心理崩溃的刘某当天下午跳楼自尽。

“套路贷”都有哪些“套路”

据悉，该案被列为湖南省公安厅督办案件，归属“2019净网行动”。沅江市公安局派出10多名警力前往河南进行一个多月的侦查，基本掌握了网贷平台的相关情况。5月31日，在公安部、湖南省公安厅的协调指挥下，益阳市公安局刑侦支队和沅江市公安局抽调50余名警力赴河南郑州、鹤壁浚县开展集中收网行动，一举端掉2个非法网贷窝点，抓获犯罪嫌疑人28人。目前，该案共破获刑事案件24起，扣押涉案资产100余万元、作案手机60余台、电脑50台。

经查，该涉恶犯罪集团首犯李某于2018年2月，在江苏某公司购买了一个网络借款App，并安排专门成员从所谓的“网贷超市”上花钱购买急需借款的人员名单（其中绝大多数都是在其他网贷平台借款后即将到期或无力偿还的人）并获取“网贷超市”对该App的广告推送。然后，其安排团伙中的放贷员与名单中的潜在贷款人联系，以小额低息、无抵押、无担保、快速放款等为幌子吸引受害人借款，团伙中的审核员对借贷人员提交的信息进行审核通过后，继而以所谓的交易“服务费”“手续费”等虚假理由诱使被害人在网贷平台上签订金额虚高的“借贷协议”，然后安排团伙中的财物人员私下通过微信、支付宝发放远低于协议金额的贷款。一般协议签订1万元，被害人实际得款7000元，借贷周期为7天。

7天一到，放贷员会要求被害人还款1万元或者选择续期，续期费用为每周3000元。被害人如果逾期，放贷员会通过微信或者电话频繁骚扰被害人，继而对被害人通讯录中的亲属、朋友、同事等进行电话骚扰，使用滋扰、纠缠、言语威胁等软暴力手段迫使被害人还款。

警方初步查明，该案受害人有1300余人，涉及借贷金额1800余万元。

随之，网贷平台的上线、销售借款App的江苏某公司进入了警方视线。“他们明知网贷平台的经营目的而故意出售个人信息，提供当事人的借款记录、信用等。”叶振宇介绍，江苏某公司又对接了10多家网贷公司，靠提供信息赚取差价牟利。为了侦破网贷平台的上线，沅江市公安局两位副局长带队赶赴无锡，7月18日上午6时，抓获20多名犯罪嫌疑人归案。

年轻人为啥易落入“套路贷”陷阱

沅江市公安局多名民警指出，套路贷案件多发，与青年人的消费心理和习惯有关系。收入不高又“月光”，入不敷出就想从网贷上周转，反而中了“套路贷”的陷阱，刘某的悲剧就是其中之一。

央行的数据显示，到2018年第三季度，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额高达881亿元，环比增长16.43%。这一数字在8年间已经增长了接近10倍。另据蚂蚁金服发布的2018年《中国养老前景调查报告》，在35岁以下年轻人里，有56%的人暂未开始储蓄。就算在开始储蓄的44%的人中，平均每月储蓄也仅有1389元。一边是年轻人一贫如洗、月月光的口袋，一边是疯狂的信贷逾期。还有一些涉世未深的年轻人选择了网贷来支持消费，办案人员反映，他们在调查受害者固定证据时，常常遇到被害者不配合的情况。“很多人认为自己是欠钱，是自己的错。”叶振宇称，这是一个在反复借贷中被强化和洗脑的结果。其实，“套路贷”是一种典型的犯罪行为，它是以骗取当事人所有财产为目的。受害者们应该思考为何会一步步落入对方的圈套？为何小额的贷款，会导致家产损失殆尽？

警方办案人员的经验表明，大多数受害人都是从2000～3000元额度开始贷款的。随着贷款次数和还款记录的增加，额度会得到提升。“一般来说，等到你可以借1万元的时候，往往已经还款10多万元了。”叶振宇说，网贷公司其实也有风险控制环节，有坏账计提准备。一则他们公司的员工管理是有规定的，谁贷款出去谁负责，利益与绩效挂钩紧密，业绩好的员工一个月有6万～7万元收入。二则，通过层层嵌套的贷款环节和高额的手续费、展期费等，其收入早已超过借款的很多倍。如果当事人不还，受到利益驱动的员工会不停骚扰，电话恐吓，扬言破门杀人等；或者用“呼死你”等工具不停打来电话，一天几百条短信；再者找当事人家人朋友，转嫁压力。

警方人士告知，目前“套路贷”有线下和“线上+线下”两类，但前者更多，原因是犯罪分子暴露的风险较小，网上就是一个ID，具体情况难以掌握，而且网贷平台和上线公司之间关联交错，彼此勾连，公安机关查处工作量巨大。

记者获悉，今年4月9日至6月底，针对中央扫黑除恶第16督导组提出的涉黑涉恶突出问题，湖南全省公安机关开展了为期3个月的集中打击整治“三贷三霸”专项行动。全省公安机关共打掉“三贷三霸”类涉黑组织11个（其中套路贷4个、非法高利贷3个），打掉恶势力团伙117个（其中套路贷16个、校园贷5个、非法高利贷20个）。

湖南省公安厅人士指出，公安机关将坚持依法严厉打击“套路贷”犯罪，以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动力的人为对象实施“套路贷”，或者因实施“套路贷”造成被害人或特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还债务而实施犯罪活动的，将依法从重处罚。（洪克非）

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