左手工作，右手奶瓶 职场妈妈哺乳假你休了吗？

最近，“携娃”到北京出差的白冰，在人来人往的大街上失声痛哭。原来是研讨会发言时因弄错关键数据被领导批评，中午在宾馆带孩子的母亲又打来电话，说大宝摔碎了水杯、尿脏了床单，宾馆索要赔偿，二宝哭闹着不肯吃奶。

不论是出差在外，还是平时在单位，白冰从未休过哺乳假。

而根据《女职工劳动保护特别规定》，对哺乳未满1周岁婴儿的女职工，用人单位应在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间。

一面是嗷嗷待哺的婴儿，一面是苦心经营的工作，对于哺乳假，采访中多位职场妈妈向记者讲述各自有假不敢休的困境。虽说是“为母则刚”，但职场妈妈同样渴望在生活和工作中被温柔以待。

拖着奶瓶和文件出差

凌晨2点，“宝妈联盟”微信群里“水果超人”发来求助，宝宝吐奶严重怎么办？很快，夜里换尿布、喂奶的妈妈们七嘴八舌回复起来。回复几句后，白冰思绪游离，脑海中浮现出近来的生活。

拼搏7年后，白冰成为某银行沈阳分行特殊资产管理部副总经理。综合考虑经济、身体等因素后，白冰鼓起勇气生了二宝，并组建了微信群，聚集像她这样的职场妈妈，相互鼓励。她们的生活状态便是职场妈妈们的缩影。

世间安得双全法，工作家庭两难顾。公司虽提供哺乳假，但白冰从没休过。她家在沈北新区，中午从公司到家，往返需要2个小时，工作上根本安排不开。

“总请假，不仅不好意思跟领导说，同事还得帮我多干活，时间长了不是事儿。”白冰说，银行有专门的请假系统，全体工作人员都能看见，每次请假得领导签字，为了早走一个小时，她可能连优秀管理者都评不上，“不值得”。

大宝生得早，白冰不觉得辛苦。但二宝出生时正值事业上升期。领导看重她，这让她感到压力山大。这次出差北京，正赶上丈夫也出差在外，大宝生病，二宝没断奶，一咬牙，白冰请来母亲帮忙带着俩孩子，拖着装有吸奶器、玩具和笔记本电脑、合同文件的两个大行李箱来北京了。

白冰是3.38亿职场女性之一。此前，有机构曾就东部某城市职场妈妈生存状况开展调查，给哺乳期职场妈妈提供的福利中，选择较多的是每天1小时的哺乳假。不过，被调查的职场妈妈中，仅五成享受过哺乳假。记者检索发现，这种现象在其他城市同样存在。

“不好意思老请假”

记者调查发现，有哺乳假而不敢休的原因多来自职场的压力。《2018年职场妈妈生存状况调查报告》显示，职场妈妈工作后第一次升职所花的时间长于整体职场女性。

看着同进公司未生育的女同事加薪升职，被孩子占去更多精力的蔡敏心里有些不是滋味，“不好意思老请假，经常请假可能会被认为工作态度有问题。”而职场妈妈要面对的是：养孩子越来越精细，喂奶、陪伴等花费大量精力；职场竞争激烈，新技术新思维日新月异，不全力以赴，“分分钟”便会被淘汰。

“宝妈联盟”群里，多数职场妈妈表示哺乳假休不了，不仅不能喂宝宝吃奶，而且因长时间不喂奶容易造成堵塞引发乳腺炎。因此，职场妈妈们还是希望午休时回家喂奶或吸奶。

记者了解到，职场妈妈回家喂奶，住得近的还好说，像白冰一样离单位远的就很难，可哺乳假仅有1小时，加上午休的1小时，两个小时往返的确有难度。如果选择提前1小时回家，就要填写假条，影响业绩。

《女职工劳动保护特别规定》明确，女职工较多的用人单位应建立女职工卫生室、哺乳室等设施，解决女职工哺乳方面的困难。不少女职工透露，企业设有母婴室的还是不多，有的要在卫生间吸奶，既不卫生又不方便。

期待落实哺乳假

“最期待的还是落实哺乳假。毕竟，现在绝大多数单位都没有托幼机构。”白冰说。

“让职场妈妈自立自强，需要政府、企业及社会各界共同推动生育成本的社会化进程，减轻职场妈妈的家庭负担。”辽宁社会科学院社会学研究所所长王磊说。

《女职工劳动保护特别规定》明确，用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳而降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同。

“我们希望享有哺乳权利，通过法律手段要求无法提供哺乳条件的用人单位，给予一定时间的哺乳假。”白冰建议根据实际情况适当延长每天1小时的哺乳假。她认为，职场妈妈把宝宝照顾好了，才能更好地工作。(刘旭)

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