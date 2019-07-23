原标题：发展素质教育，大学还需怎样做实

【教育透视】

编者按

党的十九大报告中提出“发展素质教育”。为什么要表述为“发展素质教育”？这引起了教育界的重视——这不是一般的推进、实施，而是要去“发展”。应该说，“素质教育”概念提出20多年来，取得了很多实际进展，但总体看，各地、各层次教育取得的成效并不平衡，还可提升。而对大学来说，着眼于大学生德智体美劳全面发展的素质教育，还需要真正做实、落实。今天，我们刊发这一组稿件，就立足于此，既展现部分高校培育各类型高素质人才所做的探索实践，更希望对众多高校有新的启发和推动。

素质教育的地位有待真正确立

素质教育的应有地位和科学评价体系，到现在还没有真正确立起来，这是一个必须解决的老大难问题。这一问题事关重大。素质教育不是一句口号，而是具有丰富内涵，应享有相当地位。

素质教育的思想源头，在于1985年5月召开的全国教育工作会议。会议提出，我们国家国力的强弱、经济发展后劲的大小，越来越取决于劳动者的素质，取决于知识分子的数量和质量。

随后，教育体制改革将目标确定为提高民族素质、多出人才、多出创新人才。这成为当时整个社会的共识。所以，素质教育概念，一开始就和国力的强弱、发展的后劲、改革的目的紧密联系在一起。

直到90年代，素质教育改革进一步深化，实质性起步。整个90年代是素质教育思想和教育实践蓬勃发展的时期。

这一时期的素质教育活动非常多，推动素质教育的工作任务也很重，取得的成果也丰硕。在技术教育方面，当时的国家教委特别对应试教育导致教育过程中负担过重、学生素质不高的情况进行了以素质教育为导向的改革引导。在高等教育方面，高校素质教育在理论探索和实践工作中都取得了进步。这一时期，应该是素质教育的理念和实践同步发展的时期。

不能错失素质教育的突破口

素质教育的思想内容很丰富，在教育领域应该占有合理地位和适当分量，但目前情况难说满意。

近年来，素质教育的应有地位实际上没有确立起来，却被矮化了：一些高校还没有把素质教育放到核心地位开展工作，还没有将素质教育当作核心工作来认识和对待。在我们现在的教育中，素质教育还局限在文化课课程中，以及课外的文体活动、社会实践中。有些人认为这些就是素质教育。其实是工作表面化，并不够扎实，还没有真正落实到体制机制上，科学的评价体系也没有建立起来。因此，素质教育在部分高校渐渐被边缘化，没有落实到高校教育教学的整体设计和机制当中。对于这些问题，我们在实践层面应当充分正视，才能够真正的突破。

那么，如何让素质教育取得真正的突破？至少有两方面很重要：其一，认清大势，更新教育理念，在思想上牢固确立素质教育的科学地位。在这些方面，理念的现代化一定要走在前面，从思想上确立起素质教育的应有地位。其二，要在体制机制上下功夫。一些高校立足学生发展需要而长期坚持的“千日成长计划”，就极有价值。总之，只有真正落实做实大学素质教育，才能在发展素质教育方面实现真正的突破。

“发展素质教育”的实践着手处

发展素质教育，有八方面内涵，实际就是八个方面的实践着手处。

发展素质教育是全面贯彻党的教育方针的时代要求。进入改革开放的时代，以经济建设为中心，坚持两个基本点，坚持党的基本路线，这都需要人去做。这种人是什么人？应该是高素质的人。这是时代对高等教育的要求。所以，发展素质教育是全面贯彻党的教育方针的时代要求。

发展素质教育是改革的大趋势。新中国高等教育经历了长期的改革和发展，就素质教育而言，改革的对象又是什么呢？是过去长期存在的一些问题：人文教育过弱、专业素质过窄、教学内容过旧，教学方法过时。解决这些问题，自然要求高校发展全面的素质教育。

发展全面的素质教育。德智体美劳全面发展的要求，体现也贯彻了党的教育方针。其实质就在于坚持促进学生的全面发展。在这个过程当中，促进学生的全面发展、全面素质的提高，就能提高国民素质，也就实现了民族素质现代化，实现了以人的现代化为基础的国家和社会发展的现代化。

文化素质教育是开展和发展全面素质教育的切入点和突破口。全面素质教育内容非常丰富，但是从何入手呢？从哪些地方开始做呢？文化素质教育可以作为切入点和突破口，但这不是问题的全部，必须持续往前推进，朝着德智体美劳的方向深化发展。

发展全面的素质教育的思想，要贯穿于大学教育教学的全过程、各方面。全面素质教育，必须贯穿于各个专业教育的教学全过程，德智体美劳等课程内容的具体设置也同样要体现素质教育的思想、标准和要求。

提高教师综合素质。教师的综合素质是实施和发展全面素质教育的基础，这也是高校的经常性、基础性工作。教师队伍建设不能只看数量，也不能只看学历学位，要考察教师的整体综合素质。有了这个基础，才能在高校长期有效开展针对学生的素质教育。

提高学校的文化品位。学校的文化品位是开展素质教育的基本保证。现在，有些学校在办学中存在一些功利化现象，这要高度警惕。大学只有明确自己的目标，提高自身的文化品位，才有定力和能力发展全面的大学素质教育，才能够办好这件育人大事。

打造素质教育思想的国际话语权。素质教育既吸收了中国优秀的传统教育思想，也吸取了西方博雅教育、通识教育中的合理成分，是在马克思主义教育观的引导下，中国教育从实践中提炼出的教育话语，得到了广泛国际传播和国际认同。为此，我们的大学必须完善素质教育思想体系、实践机制、评价标准，在国际教育领域打造素质教育的话语权，引导国际交流、认可和传播，从而进一步推动国内的认知、实践和成效。

（作者：瞿振元，系中国高等教育学会原会长）

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